А щоб поєднати приємне проведення часу зі святом, яке сьогодні відзначають, у матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку фільмів, де журналісти є головними героями. Обирайте стрічку для перегляду та занурюйтеся у цю професію крізь призму захопливих сюжетів.

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"У центрі уваги"

Це біографічна кримінальна драма, прем'єра якої відбулася у 2015 році. Події фільму розгортаються у 2001 році, коли до газети The Boston Globe приходить новий редактор Марті Барон. Ознайомившись із роботою редакції, він звертає увагу на матеріал про архієпископа Бостона, який не відреагував на звинувачення в педофілії щодо одного зі священників.

"У центрі уваги": дивіться онлайн трейлер фільму

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Команда журналістів береться за розслідування та невдовзі розуміє, що проблема набагато масштабніша, ніж здавалося спочатку. Так починається одне з найгучніших журналістських розслідувань в історії.

"Уся президентська рать"

Цей фільм вийшов на екрани у 1976 році. У центрі сюжету – протистояння між редакцією газети The Washington Post та адміністрацією президента Річарда Ніксона.

"Уся президентська рать": дивіться онлайн трейлер фільму

Журналісти отримують інформацію про те, що представники президента прослуховували своїх політичних опонентів. Вони починають розслідування, яке неодноразово заходить у глухий кут, але зрештою приводить до викриття одного з найгучніших політичних скандалів в історії США.

"Зодіак"

Цей високорейтинговий фільм вийшов у 2007 році. Сюжет заснований на реальних подіях і розповідає про серію жорстоких злочинів, що сколихнули Сан-Франциско.

"Зодіак": дивіться онлайн трейлер фільму

За справу беруться детективи та журналісти, які намагаються вийти на слід серійного вбивці. Попереду на них чекають роки пошуків, хибних зачіпок і складних розслідувань.

"Убити посланця"

Прем'єра цього фільму відбулася у 2014 році. У центрі сюжету – журналіст-розслідувач Гері Вебб, який натрапляє на інформацію про масштабну схему наркотрафіку, пов'язану з ЦРУ.

"Убити посланця": дивіться онлайн трейлер фільму

Після публікації матеріалів він починає отримувати погрози та стикається з тиском з різних боків. Попри небезпеку для себе та своєї родини, журналіст відмовляється зупинятися і продовжує шукати правду.