Есть немало картин с любимыми голливудскими актерами, в которых события происходят именно в зимний период. Какие из фильмов стоит посмотреть, когда на улице снежно и морозно – узнайте дальше.
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"Послезавтра"
Год: 2004
Жанр: драма, приключенческий, триллер, фантастика
Рейтинг IMDb: 6.5
По сюжету мир находится на грани катастрофы, вызванной глобальным потеплением. Джек Холл изучал закономерности изменений происшествия и одним из первых стал говорить о вероятной трагедии.
Сын Джека отправляется в Нью-Йорк. Город накрывает огромной волной, а потом все замерзает. Выжить удалось единицам, однако им грозит гибель от холода и голода. Главный герой не теряет надежды увидеть сына в живых и отправляется на его поиски.
"Послезавтра": смотрите онлайн трейлер фильма
"Белый плен"
Год: 2006
Жанр: драма, приключенческий, семейный
Рейтинг IMDb: 7.3
Эта драма основана на реальных событиях. Сюжет разворачивается вокруг научной экспедиции где-то на просторах Антарктики, отправляющейся на поиски метеорита. Погодные условия неожиданно изменяются, начинается сильный ураган, из-за которого исследователи вынуждены покинуть собачьи упряжки и вернуться назад. Теперь восемь собак в течение шести месяцев борются за выживание в невероятном холоде и ждут спасения.
"Белый плен": смотрите онлайн трейлер фильма
"Эверест"
Год: 2015
Жанр: триллер, приключенческий, драма, исторический
Рейтинг IMDb: 7.1
Этот триллер, как и предыдущая лента, снят на основе реальных событий, происходивших в 1996 году в Гималаях. Сразу три экспедиции при спуске с вершины попадают в страшный ураган и оказываются в снежном плену.
"Эверест": смотрите онлайн трейлер фильма
"Гора между нами"
Год: 2017
Жанр: драма
Рейтинг IMDb: 6.4
Если вы любите фильмы из Кейт Уинслет, то эта лента точно вам понравится. Главными героями являются врач Бен и писательница Алекс, единственные уцелевшие после ужасной авиакатастрофы. Теперь они должны найти общий язык, чтобы выжить в экстремальных условиях дальних заснеженных гор Колорадо. Понимая, что не стоит ждать помощи, они отправляются в опасную дальнюю поездку.
"Гора между нами": смотрите онлайн трейлер фильма
"Зов предков"
Год: 2020
Жанр: драма, приключенческий
Рейтинг IMDb: 6.7
В экранизации одноименного романа Джека Лондона показана история жизни пса Бака, которого похищают из дома в Калифорнии и везут на Аляску. Все это происходит в 1890-е годы. Бак становится вожаком стаи ездовых собак, на его долю выпадает немало приключений, однако в конце концов находит свое место под солнцем.
"Зов предков": смотрите онлайн трейлер фильма
"Иметь"
Год: 2023
Жанр: экшн, триллер
Рейтинг IMDb: 5.4
Завершаем подборку новым фильмом с Дженнифер Лопес в главной роли, вышедшем на Netflix в 2023 году.
Убийца с военной подготовкой вынуждена выйти из тени, чтобы защитить дочь, которую никогда не видела, от безжалостных преступников, стремящихся отомстить.
"Мать": смотрите онлайн трейлер фильма