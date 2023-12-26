6 атмосферных фильмов, которые нужно смотреть зимой

Зима – то время, когда больше всего хочется наслаждаться домашним уютом. Это время года ассоциируется с чем-то сказочным и магическим, так что не удивительно, что вдохновляет многих режиссеров.

Есть немало картин с любимыми голливудскими актерами, в которых события происходят именно в зимний период. Какие из фильмов стоит посмотреть, когда на улице снежно и морозно – узнайте дальше.

Не упустите Зимняя доза адреналина: 4 фильма о лыжном спорте

"Послезавтра"

Год: 2004

Жанр: драма, приключенческий, триллер, фантастика

Рейтинг IMDb: 6.5

По сюжету мир находится на грани катастрофы, вызванной глобальным потеплением. Джек Холл изучал закономерности изменений происшествия и одним из первых стал говорить о вероятной трагедии.

Сын Джека отправляется в Нью-Йорк. Город накрывает огромной волной, а потом все замерзает. Выжить удалось единицам, однако им грозит гибель от холода и голода. Главный герой не теряет надежды увидеть сына в живых и отправляется на его поиски.

"Послезавтра": смотрите онлайн трейлер фильма

"Белый плен"

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Год: 2006

Жанр: драма, приключенческий, семейный

Рейтинг IMDb: 7.3

Эта драма основана на реальных событиях. Сюжет разворачивается вокруг научной экспедиции где-то на просторах Антарктики, отправляющейся на поиски метеорита. Погодные условия неожиданно изменяются, начинается сильный ураган, из-за которого исследователи вынуждены покинуть собачьи упряжки и вернуться назад. Теперь восемь собак в течение шести месяцев борются за выживание в невероятном холоде и ждут спасения.

"Белый плен": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эверест"

Год: 2015

Жанр: триллер, приключенческий, драма, исторический

Рейтинг IMDb: 7.1

Этот триллер, как и предыдущая лента, снят на основе реальных событий, происходивших в 1996 году в Гималаях. Сразу три экспедиции при спуске с вершины попадают в страшный ураган и оказываются в снежном плену.

"Эверест": смотрите онлайн трейлер фильма

"Гора между нами"

Год: 2017

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 6.4

Если вы любите фильмы из Кейт Уинслет, то эта лента точно вам понравится. Главными героями являются врач Бен и писательница Алекс, единственные уцелевшие после ужасной авиакатастрофы. Теперь они должны найти общий язык, чтобы выжить в экстремальных условиях дальних заснеженных гор Колорадо. Понимая, что не стоит ждать помощи, они отправляются в опасную дальнюю поездку.

"Гора между нами": смотрите онлайн трейлер фильма

"Зов предков"

Год: 2020

Жанр: драма, приключенческий

Рейтинг IMDb: 6.7

В экранизации одноименного романа Джека Лондона показана история жизни пса Бака, которого похищают из дома в Калифорнии и везут на Аляску. Все это происходит в 1890-е годы. Бак становится вожаком стаи ездовых собак, на его долю выпадает немало приключений, однако в конце концов находит свое место под солнцем.

"Зов предков": смотрите онлайн трейлер фильма

"Иметь"

Год: 2023

Жанр: экшн, триллер

Рейтинг IMDb: 5.4

Завершаем подборку новым фильмом с Дженнифер Лопес в главной роли, вышедшем на Netflix в 2023 году.

Убийца с военной подготовкой вынуждена выйти из тени, чтобы защитить дочь, которую никогда не видела, от безжалостных преступников, стремящихся отомстить.

"Мать": смотрите онлайн трейлер фильма