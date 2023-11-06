Чтобы понимать и ценить: 6 фильмов об отношениях, которые стоит просмотреть каждому

Фильмы об отношениях могут быть разными: смешными, эмоциональными, сложными, простыми. Однако все они учат понимать разные типы отношения, ценить то, что имеем.

Просмотрев ленты, о которых мы расскажем далее, вы углубите свое понимание отношений, научитесь лучше чувствовать и понимать любимого человека, по-другому посмотреть на собственную историю. Это не только фильмы о любви, а возможность по-новому увидеть собственные отношения и понять, что следует изменить.

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"128 ударов сердца"

Год: 2015

Жанр: драма, музыкальный, романтический

Страна: США, Великобритания, Франция

Рейтинг IMDb: 6.2

Коул – молодой диджей, мечтающий о славе. Однажды он знакомится с опытным диджеем Джеймсом, который помогает ему приблизиться к вожделенной цели. Однако происходит то, чего никто не ожидал. Коул влюбляется в девушку Джеймса и его карьера оказывается под угрозой.

"128 ударов сердца": смотрите онлайн трейлер фильма

"Разрушение"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах.допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Год: 2016

Жанр: драма, комедия

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7.0

Жена успешного банкира Дэвида Митчелла внезапно погибает в автокатастрофе. Между ними не было безграничной любви, однако смерть Джулии разрушает Дэвиса. Мужчина постоянно что-то разбирает и ломает вещи, которые вокруг. У него нет друзей, поэтому своими переживаниями он делится со службой поддержки, обслуживающей торговые автоматы. Однажды он получает звонок от Карен Морен, получающей его письма. И этот звонок изменяет жизнь обоих.

"Разрушение": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бруклин"

Год: 2015

Жанр: драма, романтический

Страна: Великобритания, Канада, Ирландия

Рейтинг IMDb: 7.5

Эллис Лэйси отправляется в Америку в поисках работы, где поселяется в Бруклине и устраивается на работу в крупный универмаг. В Америке девушка влюбляется в молодого итальянца Тони, однако из-за смерти сестры ей приходится вернуться в Ирландию, где у нее начинаются близкие отношения с Джимом Фарреллом. Теперь она вынуждена выбирать не только между двумя странами, но и между двумя мужчинами.

"Бруклин": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мужчины, женщины и дети"

Год: 2014

Жанр: драма, комедия

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6.6

По сюжету группа подростков и их родители пытаются понять, как интернет изменил их отношения, связь, самооценку и любовь друг к другу.

"Мужчины, женщины и дети": смотрите онлайн трейлер фильма

"С любовью, Рози"

Год: 2014

Жанр: мелодрама, комедия

Страна: Германия, Великобритания

Рейтинг IMDb: 7.1

Лучшие друзья Алекс и Рози мечтают вместе поступить в престижный американский университет. Однако Алексу срочно нужно уехать в Дублин. Они договариваются провести ночь вместе, но обстоятельства складываются так, что им не удается увидеться. Рози в отчаянии. Она напивается, после чего имеет случайную связь с Брайаном. И эта ночь переворачивает ее жизнь с ног на голову – 18-летняя девушка беременеет.

"С любовью, Рози": смотрите онлайн трейлер фильма

"Керол"

Год: 2015

Жанр: драма

Страна: США, Великобритания

Рейтинг IMDb: 7.2

События в фильме разворачиваются в 50-е годы XX века. Тереза – продавщица в одном из самых больших магазинов Мангеттена. Однажды она знакомится там с изысканной и соблазнительной Кэрол. Женщины сразу чувствуют связь друг с другом, но еще не подозревают, что скоро придется выбирать между социальными условностями и взаимным тяготением.

"Керол": смотрите онлайн трейлер фильма