Переглянувши стрічки, про які розповімо далі, ви поглибите своє розуміння стосунків, навчитеся краще відчувати та розуміти кохану людину, по-іншому подивитися на власну історію. Це не лише фільми про кохання, а можливість по-новому побачити власні стосунки та зрозуміти, що варто змінити.

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"128 ударів серця"

Рік: 2015

Жанр: драма, музичний, романтичний

Країна: США, Велика Британія, Франція

Рейтинг IMDb: 6.2

Коул – молодий діджей, який мріє про славу. Одного разу він знайомиться з досвідченим діджеєм Джеймсом, який допомагає йому наблизитися до омріяної мети. Однак стається те, чого ніхто не очікував. Коул закохується в дівчину Джеймса і його кар'єра опиняється під загрозою.

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"Руйнація"

Рік: 2016

Жанр: драма, комедія

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7.0

Дружина успішного банкіра Девіда Мітчелла раптово гине в автокатастрофі. Між ними не було безмежного кохання, однак смерть Джулії руйнує Девіса. Чоловік постійно щось розбирає та ламає речі, які навколо. У нього немає друзів, тому своїми переживаннями він ділиться з і службою підтримки, яка обслуговує торговельні автомати. Одного разу він отримує дзвінок від Карен Морен, яка отримує його листи. І цей дзвінок змінює життя обох.

"Руйнація": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бруклін"

Рік: 2015

Жанр: драма, романтичний

Країна: Велика Британія, Канада, Ірландія

Рейтинг IMDb: 7.5

Елліс Лейсі вирушає до Америки у пошуках роботи, де оселяється в Брукліні й влаштовується на роботу у великий універмаг. В Америці дівчина закохується в молодого італійця Тоні, однак через смерть сестри їй доводить повернутися до Ірландії, де в неї починаються близькі стосунки з Джимом Фарреллом. Тепер вона вимушена обирати не лише між двома країнами, а й між двома чоловіками.

"Бруклін": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чоловіки, жінки та діти"

Рік: 2014

Жанр: драма, комедія

Країна: США

Рейтинг IMDb: 6.6

За сюжетом, група підлітків та їхні батьки намагаються зрозуміти, як інтернет змінив їхні стосунки, зв'язок, самооцінку та любов один до одного.

"Чоловіки, жінки та діти": дивіться онлайн трейлер фільму

"З любов'ю, Розі"

Рік: 2014

Жанр: мелодрама, комедія

Країна: Німеччина, Велика Британія

Рейтинг IMDb: 7.1

Найкращі друзі Алекс та Розі мріють разом вступити до престижного американського університету. Однак Алексу терміново потрібно виїхати в Дублін. Вони домовляються провести ніч разом, але обставини складаються так, що їм не вдається побачитися. Розі в розпачі. Вона напивається, після чого має випадковий зв'язок з Браяном. І ця ніч перевертає її життя з ніг на голову – 18-річна дівчина вагітніє.

"З любов'ю, Розі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Керол"

Рік: 2015

Жанр: драма

Країна: США, Велика Британія

Рейтинг IMDb: 7.2

Події у фільмі розгортаються в 50-х роках XX століття. Тереза – продавчиня в одному з найбільших магазинів Мангеттена. Одного разу вона знайомиться там з вишуканою та спокусливою Керол. Жінки одразу відчувають зв'язок одна з одною, але ще не підозрюють, що скоро доведеться обирати між соціальними умовностями та взаємним тяжінням.

"Керол": дивіться онлайн трейлер фільму