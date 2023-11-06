Переглянувши стрічки, про які розповімо далі, ви поглибите своє розуміння стосунків, навчитеся краще відчувати та розуміти кохану людину, по-іншому подивитися на власну історію. Це не лише фільми про кохання, а можливість по-новому побачити власні стосунки та зрозуміти, що варто змінити.
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"128 ударів серця"
Рік: 2015
Жанр: драма, музичний, романтичний
Країна: США, Велика Британія, Франція
Рейтинг IMDb: 6.2
Коул – молодий діджей, який мріє про славу. Одного разу він знайомиться з досвідченим діджеєм Джеймсом, який допомагає йому наблизитися до омріяної мети. Однак стається те, чого ніхто не очікував. Коул закохується в дівчину Джеймса і його кар'єра опиняється під загрозою.
"128 ударів серця": дивіться онлайн трейлер фільму
"Руйнація"
Рік: 2016
Жанр: драма, комедія
Країна: США
Рейтинг IMDb: 7.0
Дружина успішного банкіра Девіда Мітчелла раптово гине в автокатастрофі. Між ними не було безмежного кохання, однак смерть Джулії руйнує Девіса. Чоловік постійно щось розбирає та ламає речі, які навколо. У нього немає друзів, тому своїми переживаннями він ділиться з і службою підтримки, яка обслуговує торговельні автомати. Одного разу він отримує дзвінок від Карен Морен, яка отримує його листи. І цей дзвінок змінює життя обох.
"Руйнація": дивіться онлайн трейлер фільму
"Бруклін"
Рік: 2015
Жанр: драма, романтичний
Країна: Велика Британія, Канада, Ірландія
Рейтинг IMDb: 7.5
Елліс Лейсі вирушає до Америки у пошуках роботи, де оселяється в Брукліні й влаштовується на роботу у великий універмаг. В Америці дівчина закохується в молодого італійця Тоні, однак через смерть сестри їй доводить повернутися до Ірландії, де в неї починаються близькі стосунки з Джимом Фарреллом. Тепер вона вимушена обирати не лише між двома країнами, а й між двома чоловіками.
"Бруклін": дивіться онлайн трейлер фільму
"Чоловіки, жінки та діти"
Рік: 2014
Жанр: драма, комедія
Країна: США
Рейтинг IMDb: 6.6
За сюжетом, група підлітків та їхні батьки намагаються зрозуміти, як інтернет змінив їхні стосунки, зв'язок, самооцінку та любов один до одного.
"Чоловіки, жінки та діти": дивіться онлайн трейлер фільму
"З любов'ю, Розі"
Рік: 2014
Жанр: мелодрама, комедія
Країна: Німеччина, Велика Британія
Рейтинг IMDb: 7.1
Найкращі друзі Алекс та Розі мріють разом вступити до престижного американського університету. Однак Алексу терміново потрібно виїхати в Дублін. Вони домовляються провести ніч разом, але обставини складаються так, що їм не вдається побачитися. Розі в розпачі. Вона напивається, після чого має випадковий зв'язок з Браяном. І ця ніч перевертає її життя з ніг на голову – 18-річна дівчина вагітніє.
"З любов'ю, Розі": дивіться онлайн трейлер фільму
"Керол"
Рік: 2015
Жанр: драма
Країна: США, Велика Британія
Рейтинг IMDb: 7.2
Події у фільмі розгортаються в 50-х роках XX століття. Тереза – продавчиня в одному з найбільших магазинів Мангеттена. Одного разу вона знайомиться там з вишуканою та спокусливою Керол. Жінки одразу відчувають зв'язок одна з одною, але ще не підозрюють, що скоро доведеться обирати між соціальними умовностями та взаємним тяжінням.
"Керол": дивіться онлайн трейлер фільму