24 Канал подготовил подборку остроумных и трогательных фильмов, которые напомнят, что любой финал – это лишь начало лучшего этапа вашей жизни.

"Обещать – не значит жениться" (2009)

Если он не звонит после свидания, то не потому, что потерял телефон или спасал мир, – вы ему просто не нравитесь. Эта лента блестяще высмеивает попытки женщин найти скрытый смысл в банальном мужском безразличии.

"Обещать – не значит жениться": смотрите трейлер фильма онлайн

"Кто-то классный" (2019)

Девять лет отношений превращаются в пепел, когда Дженни выбирает карьеру своей мечты, а возлюбленный решает не ехать с ней. План спасения прост и гениален – собрать двух лучших подруг, включить музыку на полную и устроить прощальный вечер в любимых местах Нью-Йорка. Это невероятно искренняя история о том, что правильные люди рядом смогут вытащить даже из самой глубокой эмоциональной ямы.

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"Кто-то классный": смотрите трейлер фильма онлайн

"Ла-Ла Ленд" (2016)

Он мечтает о собственном джаз-клубе, она – о большом кино, а их случайная встреча в пробках Лос-Анджелеса становится началом одной из самых красивых любовных историй. Они танцуют на закате и горячо верят в талант друг друга, пока не возникает жестокий вопрос: что важнее – чувства или воплощение мечты.

"Ла-Ла Ленд": смотрите трейлер фильма онлайн

"Развод по-американски" (2006)

Все начинается с обычной бытовой мелочи, которая за считанные минуты перерастает в грандиозный скандал и конец отношений. Однако есть нюанс: шикарная квартира оформлена на двоих, и ни одна из сторон не готова уступить ни квадратного метра.

"Развод по-американски": смотрите трейлер фильма онлайн

"500 дней лета" (2009)

Том влюбился в Саммер еще на собеседовании и сразу решил, что она – та самая "единственная на всю жизнь". Девушка же честно предупредила, что не верит в любовь и не хочет ничего серьезного. Когда все неизбежно рушится, Том вспоминает все 500 дней их знакомства, пытаясь понять, что пошло не так.

"500 дней лета": смотрите трейлер фильма онлайн

"Вечное сияние чистого разума" (2004)

Представьте себе технологию, позволяющую просто стереть бывшую любовь из мозга, словно неудачный файл с флешки. Узнав, что импульсивная Клементина уже удалила все воспоминания о нем, Джоэл в отчаянии ложится под тот самый аппарат. Впрочем, когда самые лучшие, самые теплые мгновения начинают исчезать навсегда, он в панике прячет образ любимой в самых отдаленных уголках памяти.

"Вечное сияние чистого разума": смотрите трейлер фильма онлайн

"Ешь, молись, люби" (2010)

Прекрасный дом, муж, статус и стабильность – со стороны жизнь Лиз выглядит безупречно, но внутри у нее сплошная пустота. После тяжелого развода она делает то, о чем большинство только мечтает: бросает все и отправляется в кругосветное путешествие.

"Ешь, молись, люби": смотрите трейлер фильма онлайн

"Блондинка в законе" (2001)

Любимый решил, что она слишком легкомысленна для его больших планов, и ушел искать "правильную" девушку. Однако вместо слез Эль взял его мечту. Главная героиня поступает в Гарвард, шокирует преподавателей блестящими знаниями и разрушает все предрассудки о блондинках.

"Блондинка в законе": смотрите трейлер фильма онлайн

А если вы просто хотите искренне посмеяться, пора вернуться в золотую эпоху юмора. Ранее мы рассказывали о лучших комедиях 2000-х годов, которые мгновенно поднимут настроение и вернут в беззаботные времена.