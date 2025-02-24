5 невероятных фильмов об Украине, от которых идут мурашки по коже

Украинский кинематограф может вызвать самые сильные эмоции –от восхищения и гордости до слез и переживаний. Эти фильмы погружают в реальность и показывают силу духа народа.

В годовщину полномасштабного вторжения ни один контент не кажется таким подходящим, как украинские фильмы. Поэтому 24 Канал собрал ленты, которые стоит посмотреть каждому.

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"Киборги" (2017)

Режиссер: Артем Сеитаблаев

События ленты происходят в сентябре 2014 года, когда украинские военные обороняли Донецкий аэропорт. Фильм рассказывает о семи добровольцах, которые приехали на боевое дежурство в аэропорт. Каждый из них имеет свой реальный прототип, а сценарий написан на основе воспоминаний.

"Киборги": смотрите трейлер онлайн

"Плохие дороги" (2020)

Режиссер: Наталья Ворожбит

Лента состоит из пяти историй о жителях Донбасса, чьи жизни проходят по обе стороны от линии разграничения. Каждый эпизод базируется на реальных событиях.

"Плохие дороги": смотрите трейлер онлайн

"Тени забытых предков" (1964)

Режиссер: Сергей Параджанов

Адаптация одноименной повести Михаила Коцюбинского рассказывает о жизни украинцев, которые жили в Карпатах во времена Австро-Венгерской империи. Это история любви Ивана и Марички, которые влюбляются друг в друга несмотря на то, что их семьи враждуют.

"Тени забытых предков": смотрите трейлер онлайн

"Дом "Слово". Бесконечный роман" (2024)

Режиссер: Тарас Томенко

Документальная лента рассказывает о жителях жилого дома, который построили для писателей в Харькове в форме буквы "С". Кроме квартир и столовой здесь есть специальная система слежения за жизнью жителей.

"Дом "Слово". Бесконечный роман": смотрите трейлер онлайн

"Хайтарма" (2013)

Режиссер: Ахтем Сеитаблаев

В центре сюжета – пилот Амет-Хан Султан, который приезжает к родителям в Алупку и сталкивается с депортацией его родных. Несмотря на то, что летчик был героем на войне, он не может защитить семью от принудительного выселения. Съемки проходили в Крыму, участие принимали как профессиональные актеры, так и люди, пережившие депортацию.

"Хайтарма": смотрите трейлер онлайн