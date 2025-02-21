Смешные фильмы не могут решить проблем, но могут ненадолго расслабить и вылечить разбитое сердце. 24 Канал подобрал комедии, которые точно вызовут у вас шквал положительных эмоций.

К слову Искусственный интеллект и виртуальная реальность: 3 лучшие фильмы о будущем, которое уже наступило

"Миссис Даутфайр" (1993)

В центре сюжета – несчастливый мужчина Дениэль Хилард, который теряет работу и разводится с женой. Теперь ему лишь один день в неделю можно общаться с детьми. Но он находит выход из ситуации – переодевается женщиной и нанимается домработницей в дом бывшей жены.

"Миссис Даутфайр": смотрите трейлер онлайн

"Все без ума от Мэри" (1998)

Романтическая комедия рассказывает о блондинке Мэри, в которую влюбляются все мужчины. Тед, который мечтает найти свою любовь, не представляет, сколько у него соперников. Он пытается устроить для Мэри идеальное свидание, но может проиграть своим многочисленным конкурентам, которые тоже охотятся на ее сердце.

"Все без ума от Мэри": смотрите трейлер онлайн

"Семейка Тененбаум" (2001)

Роял Тененбаумм как-то оставил свою семью, поэтому теперь его жена и трое детей-умников живут в своем поместье. Узнав о своей смертельной болезни, он решает вернуться в семью.

"Семейка Тененбаум": смотрите трейлер онлайн

"Эта дурацкая любовь" (2011)

Решительная и волевая Эмили после 12 лет брака подает на развод с бесхребетным мужем Келом. Теперь он каждый вечер проводит время в баре. Вдруг мужчина знакомится с Джейкобом – своей абсолютной противоположностью. Джейкоб берет Кэла под свое крыло, чтобы сделать из него настоящего мужчину.

"Эта дурацкая любовь": смотрите трейлер онлайн

"Мачо и ботан" (2012)

Комедийный боевик рассказывает о двух парнях. Мортон Шмидт в школе был ботаном, а вот Грег Дженко – крутым парнем. После обучения оба решили поступить в полицейскую академию – там они были напарниками в велопатруле. И теперь Мортона и Грега забрали в тайный отдел, где им надо разоблачить систему наркоторговли в школе.

"Мачо и ботан": смотрите трейлер онлайн

"Образование" (2019)

Старшеклассницы Эми и Молли всегда добросовестно учились, но после завершения школы поняли, что остались без друзей и ярких воспоминаний. Девушки решают исправить ситуацию и пуститься во все тяжкие на выпускном, где хотят вместить 4 года обучения в одну ночь.

"Образование": смотрите трейлер онлайн