24 Канал подготовил подборку фильмов о технологиях будущего, которое уже наступило. Эти киноленты поражали своей фантастичностью на момент выхода в прокат.

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"Она" (2013)

Однажды одинокий писатель Теодор устанавливает новую операционную систему, которая называется Саманта. Она имеет приятный голос, быстро совершенствуется и понимает человеческие эмоции, благодаря чему быстро становится для мужчины настоящим другом. Однако их связь неожиданно перерастает в романтические отношения, что заставляет героя задуматься о сложностях любви.

"Она": смотрите трейлер фильма онлайн

"Робот и Фрэнк" (2012)

Бывший вор Фрэнк страдает деменцией. Его сын хочет облегчить жизнь своему отцу, поэтому дарит ему робота. Сначала Фрэнк скептически относится к устройству, но впоследствии понимает, что тот может разнообразить жизнь. Вместе они даже начинают задумываться об ограблении, но ситуация выходит из-под контроля.

"Робот и Фрэнк": смотрите трейлер фильма онлайн

"Первому игроку приготовиться" (2018)

Сюжет фильма разворачивается в 2045 году. Люди живут в мрачном мире, а их главным спасением становится виртуальная реальность OASIS. Там можно быть кем угодно, поэтому считается достаточно популярной среди пользователей. Парень Уейд Уоттс участвует в грандиозном квесте, чтобы найти "пасхалку", которая позволит получить контроль над OASIS. Ему приходится бороться не только с другими игроками, но и с корпорацией, которая стремится завладеть миром виртуальной реальности.

"Первому игроку подготовиться": смотрите трейлер фильма онлайн

Эти фильмы идеально дополнят ваш уютный вечер. Выбирайте ленту из списка и наслаждайтесь просмотром!