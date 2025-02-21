24 Канал підготував добірку фільмів про технології майбутнього, яке вже настало. Ці кінострічки вражали своєю фантастичністю на момент виходу в прокат.

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"Вона" (2013)

Якось самотній письменник Теодор встановлює нову операційну систему, яка називається Саманта. Вона має приємний голос, швидко вдосконалюється та розуміє людські емоції, завдяки чому швидко стає для чоловіка справжнім другом. Однак їхній зв'язок несподівано переростає в романтичні стосунки, що змушує героя замислитися про складнощі кохання.

"Вона": дивіться трейлер фільму онлайн

"Робот і Френк" (2012)

Колишній злодій Френк страждає на деменцію. Його син хоче полегшити життя своєму батькові, тому дарує йому робота-доглядальника. Спочатку Френк скептично ставиться до пристрою, але згодом розуміє, що той може урізноманітнити життя. Разом вони навіть починають задумуватися про пограбування, але ситуація виходить з-під контролю.

"Робот і Френк": дивіться трейлер фільму онлайн

"Першому гравцю приготуватися" (2018)

Сюжет фільму розгортається у 2045 році. Люди живуть у похмурому світі, а їхнім головним порятунком стає віртуальна реальність OASIS. Там можна бути ким завгодно, тому вважається досить популярною серед користувачів. Хлопець Вейд Воттс бере участь у грандіозному квесті, щоб знайти "пасхалку", яка дозволить отримати контроль над OASIS. Йому доводиться боротися не тільки з іншими гравцями, а й з корпорацією, яка прагне заволодіти світом віртуальної реальності.

"Першому гравцю підготуватися": дивіться трейлер фільму онлайн

Ці фільми ідеально доповнять ваш затишний вечір. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом!