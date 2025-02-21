Смішні фільми не можуть розв'язати проблем, але можуть ненадовго розслабити й вилікувати розбите серце. 24 Канал підібрав комедії, які точно викличуть у вас шквал позитивних емоцій.

До слова Штучний інтелект і віртуальна реальність: 3 найкращі фільми про майбутнє, яке вже настало

"Місіс Даутфайр" (1993)

У центрі сюжету – нещасливий чоловік Деніель Хілард, який втрачає роботу і розлучається з дружиною. Тепер йому лише один день в тиждень можна спілкуватися з дітьми. Але він знаходить вихід з ситуації – переодягається жінкою та наймається хатньою робітницею в будинок колишньої дружини.

"Місіс Даутфайр": дивіться трейлер онлайн

"Дещо про Мері" (1998)

Романтична комедія розповідає про білявку Мері, в яку закохуються всі чоловіки. Тед, який мріє знайти своє кохання, не уявляє, скільки в нього суперників. Він намагається влаштувати для Мері ідеальне побачення, але може програти своїм численним конкурентам, які теж полюють на її серце.

"Дещо про Мері": дивіться трейлер онлайн

"Родина Тененбаумів" (2001)

Роял Тененбаумм якось залишив свою сім'ю, тому тепер його дружина та троє дітей-розумників живуть у своєму маєтку. Дізнавшись про свою смертельну хворобу, він вирішує повернутись у сім'ю.

"Родина Тененбаумів": дивіться трейлер онлайн

"Це безглузде кохання" (2011)

Рішуча та вольова Емілі після 12 років шлюбу подає на розлучення з безхребетним чоловіком Келом. Тепер він щовечора проводить час у барі. Раптом чоловік знайомиться з Джейкобом – своєю абсолютною протилежністю. Джейкоб бере Кела під своє крило, щоб зробити з нього справжнього чоловіка.

"Це безглузде кохання": дивіться трейлер онлайн

"Мачо і ботан" (2012)

Комедійний бойовик розповідає про двох хлопців. Мортон Шмідт у школі був ботаном, а от Ґреґ Дженко – крутим хлопцем. Після навчання обоє вирішили вступити до поліцейської академії – там вони були напарниками у велопатрулі. Та тепер Мортона й Ґрега забрали у таємний відділ, де їм треба викрити систему наркоторгівлі у школі.

"Мачо і ботан": дивіться трейлер онлайн

"Освіта" (2019)

Старшокласниці Емі та Моллі завжди сумлінно навчалися, але після завершення школи зрозуміли, що залишились без друзів та яскравих спогадів. Дівчата вирішують виправити ситуацію та пуститися берега на випускному, де хочуть вмістити 4 роки навчання в одну ніч.

"Освіта": дивіться трейлер онлайн