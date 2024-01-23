9 фильмов об украинцах, которые стоит увидеть каждому

Во время полномасштабной войны значительно возрос интерес ко всему украинскому, в том числе и к кинематографу. Ведь часто именно благодаря кино узнаем исторические события, которые происходили в разное время.

Однако украинское кино богато не только историческими фильмами, но и лентами других жанров, где в разных художественных формах рассказывают о наших земляках. Именно такие и предлагаем посмотреть.

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"Дикое поле"

Однажды Герман Королев узнает, что его брат бесследно исчез. Мужчине приходится покинуть привычную жизнь и вернуться в родной город, чтобы защитить автозаправку. Это семейный бизнес, которым стремятся завладеть местные рейдеры.

"Дикое поле": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мои мысли тихие"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах.допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Куда же эта подборка без одного из лучших фильмов времен независимости с Ирмой Витовской в главной роли. По сюжету молодой звукорежиссер Вадим получает возможность уехать в Канаду. Чтобы реализовать это, ему нужно записать голоса разных животных, живущих в Закарпатье. Партнером в этом проекте становится его мать, так что мечта оказывается под угрозой.

"Мои мысли тихие": смотрите онлайн трейлер фильма

"Гуцулка Ксеня"

Эмигранты из Америки приезжают в поселок Ворохта, где жили когда-то. Дедушка Яро оставил ему в наследство миллион долларов, однако эти деньги парень сможет получить только при одном условии – если женится на украинке Ксене. Яро прибыл в Украину в поисках невесты.

"Гуцулка Ксеня": смотрите онлайн трейлер фильма

"Домой"

Необычайно чувственный фильм Наримана Алиева, где главную роль сыграл Ахтем Сеитаблаев. На экране Ахтем предстает в роли Мустафы, у которого на войне погибает старший сын Назим. Любящий отец и верующий мусульманин приезжает в столицу, чтобы забрать тело сына и похоронить его в Крыму. Перед отъездом он забирает с собой домой младшего Алима.

"Домой": смотрите онлайн трейлер фильма

"Янтарные копы"

Эта комедия придаст положительные эмоции в наши тревожные будни. В ней рассказывается о патрульном Максиме, который с детства мечтал следить за правопорядком. Из-за неприятного инцидента с девушкой, мужчину переводят из столицы в поселок на Житомирщине. Там у него появляется напарник Богдан, вместе с которым приходится бороться с янтарной мафией.

"Янтарные копы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Люксембург, Люксембург"

Если вы до сих пор не видели один из самых ожидаемых фильмов 2023 года, то айда смотреть. Здесь главными героями являются братья-близнецы, внезапно узнающие, что их отец, давно ушедший из семьи, очень болен в Люксембурге. Чтобы проститься с папой, братья отправляются в дальний путь.

"Люксембург, Люксембург": смотрите онлайн трейлер фильма

"Донбасс"

В 13 взаимосвязанных эпизодах показали события, происходившие на Донбассе, начиная с 2014 года. Что российская агрессия принесла мирному населению территории Донбасса?

"Донбасс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Довбуш"

Еще один фильм 2023 года, от которого мурашки по коже. Это историческая лента, в основе сюжета которой – жизнь самого известного из опришковских вожаков в Карпатах – Олексы Довбуша.

"Довбуш": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тот, кто прошел сквозь огонь"

Иван Додока – пилот, которого во время Второй мировой войны захватили фашисты, но ему удалось сбежать из плена. Иван вернулся на Родину, где прошел путь от Героя Советского союза до пленника ГУЛАГа, который смог найти силы вырваться на свободу.

"Прошедший сквозь огонь": смотрите онлайн трейлер фильма