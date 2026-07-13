В 2008 году он стал соучредителем кинокомпании "Край Кинема", а первым фильмом режиссера стала картина "Хорошо ловится рыбка-бананка". В день его рождения 24 Канал расскажет о других работах Сенцова, которые можно выбрать для вечернего просмотра.

Фильмы, снятые Олегом Сенцовым

"Геймер", 2011

Рейтинг IMDb: 4,9

Алексей – подросток-геймер, который пытается найти гармонию между реальной и виртуальной жизнью. Но в процессе он становится киберспортсменом. Чтобы снять эту картину, Олег продал свой бизнес – компьютерный клуб.

"Геймер": смотрите онлайн трейлер фильма

"Номера", 2020

Рейтинг IMDb: 5,4

Антиутопию сняли по одноименной пьесе Сенцова. В центре истории – десять главных героев, у которых нет ни имен, ни права выбора, они просто подчиняются правилам, которые диктует правитель Нуль. Все это продолжается, пока в их будни не врывается незнакомец.

Отметим, что картину экранизировал Ахтем Сеитаблаев, ведь в то время Олег Сенцов был пленником Кремля и сидел за их решеткой.

"Номера": смотрите онлайн трейлер фильма

"Носорог", 2021

Рейтинг IMDb: 6,6

Средства на фильм режиссер получил еще в 2013 году, однако через год Сенцова незаконно заключили в тюрьму в России. В результате съемки начались только в 2020 году.

В центре событий – бывший бандит, живущий в 90-х годах. Именно в этот период происходит переход от Советского Союза к демократическому и свободному государству.

Картина получила награду за лучший художественный фильм на Стокгольмском международном кинофестивале, а Сергей Филимонов был признан лучшим исполнителем главной роли.

"Носорог": смотрите онлайн трейлер фильма

"Реал", 2024

Рейтинг IMDb: 7,5

Премьера фильма состоялась два года назад в Карловых Варах. Эта картина появилась случайно. Поскольку режиссер сейчас на фронте, он часто носит на себе камеру GoPro. Он не был уверен, нажал ли на кнопку записи, но все же потом заметил, что запись есть, и решил превратить ее в фильм.

"Реал": смотрите онлайн трейлер фильма

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