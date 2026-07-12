Об этом успехе отечественного кинематографа официально сообщило Государственное агентство Украины по вопросам кино на своей странице в инстаграме. Эту картину создала известная украинская кинокомпания ForeFilms, а ее появление в Венеции стало важным событием для всей индустрии.
Украинский фильм "Тишина" покажут на Венецианском кинофестивале
Для режиссера Павла Шпегуна этот фильм является особенным, поскольку это его дебютная работа в новом амплуа. Украинские зрители уже хорошо знают Павла как талантливого актера театра и кино, однако его первый шаг в режиссуре сразу привел к участию в конкурсе одного из самых престижных кинофестивалей мира. Попасть на мероприятие такого масштаба с первым же фильмом – выдающееся достижение, которое подтверждает высокий уровень украинского киноискусства.
Важную роль в этом успехе сыграли опытные кинопродюсеры Анна и Владимир Яценки, которые укрепили команду новичков. Что интересно, этот кинопродакшн уже не впервые покоряет Венецию. Ведь ранее в различных конкурсах фестиваля участвовали их известные фильмы, в частности "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича и "Отражение" Валентина Васяновича. В то же время новая совместная работа команды обещает быть не менее яркой и глубокой.
Сюжет фильма "Тишина" разворачивается вокруг молодого стендап-комика Луки, переживающего творческий кризис. После провального выступления он заходит в бар, где знакомится с загадочной девушкой. Между ними мгновенно возникает связь, и девушка соглашается провести ночь в квартире Луки. Герои откровенно разговаривают об одиночестве, внутренней боли и личных потерях, однако сознательно стараются держать эмоциональную дистанцию и не раскрываться до конца. В конце концов, когда все нужные слова исчерпаны, между ними остается лишь многозначительное молчание, способное сказать гораздо больше, чем любые разговоры.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Кстати, недавно мы писали об еще одном украинском фильме, который скоро покажут в Венеции. Его снял режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук, ранее покоривший зрителей своей драмой "Памфир".