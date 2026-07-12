Об этом успехе отечественного кинематографа официально сообщило Государственное агентство Украины по вопросам кино на своей странице в инстаграме. Эту картину создала известная украинская кинокомпания ForeFilms, а ее появление в Венеции стало важным событием для всей индустрии.

Украинский фильм "Тишина" покажут на Венецианском кинофестивале

Для режиссера Павла Шпегуна этот фильм является особенным, поскольку это его дебютная работа в новом амплуа. Украинские зрители уже хорошо знают Павла как талантливого актера театра и кино, однако его первый шаг в режиссуре сразу привел к участию в конкурсе одного из самых престижных кинофестивалей мира. Попасть на мероприятие такого масштаба с первым же фильмом – выдающееся достижение, которое подтверждает высокий уровень украинского киноискусства.

Важную роль в этом успехе сыграли опытные кинопродюсеры Анна и Владимир Яценки, которые укрепили команду новичков. Что интересно, этот кинопродакшн уже не впервые покоряет Венецию. Ведь ранее в различных конкурсах фестиваля участвовали их известные фильмы, в частности "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича и "Отражение" Валентина Васяновича. В то же время новая совместная работа команды обещает быть не менее яркой и глубокой.

Сюжет фильма "Тишина" разворачивается вокруг молодого стендап-комика Луки, переживающего творческий кризис. После провального выступления он заходит в бар, где знакомится с загадочной девушкой. Между ними мгновенно возникает связь, и девушка соглашается провести ночь в квартире Луки. Герои откровенно разговаривают об одиночестве, внутренней боли и личных потерях, однако сознательно стараются держать эмоциональную дистанцию и не раскрываться до конца. В конце концов, когда все нужные слова исчерпаны, между ними остается лишь многозначительное молчание, способное сказать гораздо больше, чем любые разговоры.

Кстати, недавно мы писали об еще одном украинском фильме, который скоро покажут в Венеции. Его снял режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук, ранее покоривший зрителей своей драмой "Памфир".