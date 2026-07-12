Про цей успіх вітчизняного кінематографа офіційно повідомило Державне агентство України з питань кіно на своїй інстаграм-сторінці. Цю стрічку створив відомий український кінопродакшн ForeFilms, а її поява у Венеції стала важливою подією для всієї індустрії.

Український фільм "Тиша" покажуть на Венеційському кінофестивалі

Для режисера Павла Шпегуна цей фільм є особливим, оскільки це його дебютна робота в новому амплуа. Українські глядачі вже добре знають Павла як талановитого актора театру та кіно, однак його перший крок у режисурі одразу привів до конкурсу одного з найпрестижніших кінофестивалів світу. Потрапити на подію такого масштабу з першим же фільмом – надзвичайне досягнення, яке підтверджує високий рівень українського кіномистецтва.

Важливу роль у цьому успіху відіграли досвідчені кінопродюсери Анна та Володимир Яценки, які підсилили команду новачків. Що цікаво, цей кінопродакшн уже не вперше підкорює Венецію. Адже раніше в різних конкурсах фестивалю брали участь їхні відомі стрічки, зокрема "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча та "Відблиск" Валентина Васяновича. Водночас нова спільна робота команди обіцяє бути не менш яскравою та глибокою.

Сюжет стрічки "Тиша" розгортається навколо молодого стендап-коміка Луки, який переживає творчу невдачу. Після провального виступу він заходить у бар, де знайомиться із загадковою дівчиною. Між ними миттєво виникає зв'язок, і супутниця погоджується провести ніч у квартирі Луки. Герої відверто розмовляють про самотність, внутрішній біль та особисті втрати, проте свідомо намагаються тримати емоційну дистанцію й не відкриватися до кінця. Зрештою, коли всі потрібні слова закінчуються, між ними залишається лише промовисте мовчання, яке здатне сказати набагато більше за будь-які розмови.

До речі, нещодавно ми писали про ще один український фільм, який скоро покажуть у Венеції. Його зняв режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук, який раніше підкорив глядачів своєю драмою "Памфір".