Об этом успехе украинского кинематографа на международной арене сообщило Государственное агентство Украины по вопросам кино на своей странице в фейсбуке. Ожидания от этого проекта довольно высоки, ведь украинские фильмы нередко вызывают мурашки.

Украинско-британский фильм покажут в Венеции

Попасть туда – огромная удача, ведь в этом году организаторы отобрали лишь несколько десятков работ со всего мира. Для новой картины это шанс найти финансирование, европейских партнеров и международных дистрибьюторов.

Для режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, который ранее покорил зрителей своей драмой "Памфир", это будет второй полнометражный художественный фильм. На этот раз он вместе с продюсерами Дианой Назарук и Аластаром Кларком создал историческую драму с элементами боди-хоррора. Проект родился в копродукции украинской компании Mellivora Production и британской Wellington Films.

Сюжет картины разворачивается вокруг истории преподавательницы архитектуры Светланы. Она пытается вернуться к нормальной жизни и восстанавливает свой дом после деоккупации. Женщина зарабатывает на жизнь репетиторством, принимая у себя дома абитуриентов, и близко общается со следователем Корнием и эксцентричной соседкой.

Все переворачивается с ног на голову, когда Светлана разрешает этой соседке провести в своей комнате своеобразный психологический сеанс, который запускает цепь мистических и опасных событий.

Сначала ее ученики натыкаются на жуткую находку, а впоследствии сама главная героиня и следователь Корний странным образом переносятся в прошлое на столетие назад. Оказавшись в далекой эпохе, герои понимают, что их переживания, связанные с современной войной, находят отклик и в прошлом. Этот уникальный совместный опыт сближает Светлану и Корния, делая их самыми близкими людьми на один вечер.

Кстати, украинский тактический экшн-триллер "КИЛЛХАУС" теперь доступен на Netflix.