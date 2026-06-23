В материале 24 Канала мы подготовили подборку старых фильмов, от которых мурашки по коже. Выберите фильм по душе и сделайте свой вечер ярче.

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"Поводырь"

Это украинский фильм, премьера которого состоялась в 2014 году. Историко-драматическая лента режиссёра и сценариста Олеся Санина рассказывает о путешествии по советской Украине американского мальчика и украинского слепого музыканта. События фильма происходят во время Голодомора.

"Поводырь": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм основан на реальных событиях, а главные роли исполнили Станислав Боклан и Антон Святослав Грин.

"Племя"

Фильм "Племя" вышел в прокат в 2014 году. Это криминальная драма режиссёра Мирослава Слабошпицкого, ставшая его полнометражным дебютом.

Сюжет разворачивается вокруг Сергея – парня с нарушением слуха, который попадает в преступную организацию "Племя", действующую внутри специализированного интерната. Пытаясь адаптироваться к новой среде, он влюбляется в девушку по имени Анна. Отныне ему приходится бороться не только за себя, но и за любимую.

"Племя": смотрите онлайн трейлер фильма

Многие считают, что именно с фильма "Племя" началась новая волна украинского кинематографа.

"Пропавшая грамота"

Эта легендарная украинская киноистория вышла на экраны в 1972 году. Это героико-приключенческая комедия с великолепным юмором, в центре сюжета которой – казаки Василий и Андрей.

"Пропавшая грамота": смотрите онлайн трейлер фильма

Им предстоит доставить гетманскую грамоту царице в Петербург. Героев ждет увлекательное путешествие, полное забавных ситуаций, невероятных приключений и неожиданных испытаний.