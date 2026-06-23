У матеріалі 24 Каналу ми зробили добірку старих фільмів, які пробирають до мурах. Обирайте стрічку для себе та зробіть свій вечір яскравішим.

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"Поводир"

Це український фільм, прем'єра якого відбулася у 2014 році. Історико-драматична стрічка режисера та сценариста Олеся Саніна розповідає про подорож радянською Україною американського хлопчика та українського сліпого музиканта. Події фільму відбуваються під час Голодомору.

"Поводир": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка заснована на реальних подіях, а головні ролі виконали Станіслав Боклан та Антон Святослав Грін.

"Плем'я"

Фільм "Плем'я" вийшов у світ у 2014 році. Це кримінальна драма режисера Мирослава Слабошпицького, яка стала його повнометражним дебютом.

Сюжет розгортається навколо Сергія – хлопця з порушенням слуху, який потрапляє до злочинної організації "Плем'я", що діє всередині спеціалізованого інтернату. Намагаючись адаптуватися до нового середовища, він закохується в дівчину на ім'я Анна. Відтепер йому доводиться боротися не лише за себе, а й за кохану.

"Плем'я": дивіться онлайн трейлер фільму

Багато хто вважає, що саме з фільму "Плем'я" розпочалася нова хвиля українського кінематографа.

"Пропала грамота"

Ця легендарна українська кіноісторія побачила світ у 1972 році. Це героїко-пригодницька комедія з чудовим гумором, у центрі сюжету якої – козаки Василь і Андрій.

"Пропала грамота": дивіться онлайн трейлер фільму

Вони мають доставити гетьманську грамоту до цариці в Петербурзі. На героїв чекає захоплива подорож, сповнена кумедних ситуацій, неймовірних пригод і несподіваних випробувань.