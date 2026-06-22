Поэтому настоящие киноманы часто ищут самые свежие новинки. В материале 24 Канала мы подготовили подборку новых детективных сериалов, вышедших в 2026 году.

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"Гарри Голе"

Это новый детективный сериал, который можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix. Его премьера состоялась в марте 2026 года. Сериал сочетает в себе драму, криминал и триллер.

"Гарри Голе": смотрите онлайн трейлер сериала

Сюжет разворачивается вокруг талантливого детектива, который разыскивает серийного убийцу. В ходе расследования он сталкивается не только с коррупционными схемами, но и вынужден бороться с собственными проблемами. Зрителей ждут качественная картинка, небанальный сюжет, напряжённая интрига и захватывающая атмосфера.

"Молодой Шерлок"

В этом проекте название говорит само за себя. Сериал "Молодой Шерлок" соединил в себе элементы боевика, приключенческой драмы и детектива.

"Молодой Шерлок": смотрите онлайн трейлер сериала

В центре сюжета – юный Шерлок Холмс, который берется за расследование загадочного убийства, представляющего угрозу и для его собственной жизни. Всё усложняется тем, что за преступлением стоит масштабный международный заговор, который навсегда изменит героя и его взгляд на мир.

"Его и её"

Сериал уже успел завоевать симпатии многих зрителей. Он вышел в январе 2026 года и соединил в себе жанры триллера, драмы, детектива и криминала. Одним из его преимуществ является небольшое количество эпизодов – всего шесть серий, на просмотр которых уйдет около четырёх часов.

"Его и её": смотрите онлайн трейлер сериала

Сюжет разворачивается вокруг детектива и журналистки, которые пытаются раскрыть загадочное убийство. Интересно, что они до сих пор официально женаты, хотя уже давно не находятся в отношениях. Более того, в совершении этого преступления они подозревают друг друга.

"В ту ночь"

Этот испанский сериал вышел в марте 2026 года. Криминально-детективная лента "В ту ночь" состоит из шести эпизодов и рассказывает историю молодой матери, которая во время отдыха на острове оказывается в центре ужасных событий. Она невольно оказывается втянутой в дело об убийстве, а её сестры пытаются ей помочь.

"В ту ночь": смотрите онлайн трейлер сериала

Однако их действия только усугубляют ситуацию. Теперь всем придётся приложить немало усилий, чтобы распутать сложный клубок тайн и преступлений, в который они попали.

"Дело НБР"

"Дело НБР" – украинский сериал, премьера которого состоялась в феврале 2026 года. Одну из главных ролей в проекте исполнил украинский актёр Сергей Стрельников.

"Дело НБР": смотрите онлайн трейлер сериала

Сюжет разворачивается вокруг ветерана Коваля, который возвращается с фронта и устраивается на работу следователем. Впоследствии он возглавляет новое подразделение – Чрезвычайное бюро расследований. Его команда берется за дела, от которых отказываются другие правоохранители. Под руководством Коваля работают люди, готовые раскрывать преступления при любых обстоятельствах.

"Тихая Нава"

Еще один украинский сериал, вышедший в 2026 году и наделавший немало шума, – "Тихая Нава". Основанная на реальных событиях история рассказывает об Адаме и его невесте Инне. Они приезжают на отдых, но всё резко меняется после того, как девушка становится жертвой изнасилования. С тех пор начинается сложная и мучительная борьба за справедливость.

"Тихая Нава": смотрите онлайн трейлер сериала

Сериал затрагивает темы насилия, коррупции, фальсификации доказательств, замалчивания преступлений и безразличия системы. Он показывает, как жертвы нередко остаются один на один со своей болью из-за бездействия или коррумпированности правоохранительных органов.

Сериал состоит из восьми эпизодов. Одни из главных ролей исполнили Александр Рудинский и Анастасия Пустовит. Режиссером проекта стал Дмитрий Андриянов.