Это популярный украинский полнометражный фильм режиссера Любомира Левицкого. Об этом сообщили на странице Netflix Ukraine.

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"КИЛЛХАУС" теперь доступен на Netflix

"КИЛЛХАУС" вызвал значительный резонанс после премьеры в украинских кинотеатрах, которая состоялась 23 апреля 2026 года. Теперь те, кто не успел увидеть картину на больших экранах, могут посмотреть ее онлайн на Netflix.

О чем сюжет фильма?

Лента основана на реальных событиях, произошедших во время полномасштабной войны. Фильм понравится зрителям, которые ценят современное украинское кино с напряженным сюжетом, удерживающим внимание с первых минут.

В центре сюжета – масштабная спасательная операция 2022 года. Супруги отправляются на оккупированную территорию, чтобы спасти свою 14-летнюю дочь, однако попадают под обстрел. К операции привлекаются подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, а также представители ГУР, МО и СБУ.

"КИЛЛХАУС": смотрите онлайн трейлер фильма

Ситуация обостряется, когда оккупанты выдвигают ультиматум: они готовы обменять девочку на журналистку из США. С этого момента каждое решение становится критически важным, а время играет против всех участников событий.

Ранее мы также рассказывали о реакции зрителей на блокбастер "Киллхаус", ведь соцсети буквально взорвались комментариями после премьеры в кинотеатрах. И подавляющее большинство отзывов – положительные.