Це популярний український повнометражний фільм режисера Любомира Левицького. Про це повідомили на сторінці Netflix Ukraine в інстаграмі.

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"КІЛЛХАУС" тепер доступний на Netflix

"КІЛЛХАУС" викликав значний резонанс після прем'єри в українських кінотеатрах, яка відбулася 23 квітня 2026 року. Тепер ті, хто не встиг побачити стрічку на великих екранах, можуть переглянути її онлайн на Netflix.

Про що сюжет фільму?

Стрічка заснована на реальних подіях, що відбулися під час повномасштабної війни. Фільм сподобається глядачам, які цінують сучасне українське кіно з напруженим сюжетом, що тримає увагу з перших хвилин.

У центрі сюжету – масштабна рятувальна операція 2022 року. Подружжя вирушає на окуповану територію, щоб врятувати свою 14-річну доньку, однак потрапляє під обстріл. До операції залучаються підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, а також представники ГУР, МО та СБУ.

"КІЛЛХАУС": дивіться онлайн трейлер фільму

Ситуація загострюється, коли окупанти висувають ультиматум: вони готові обміняти дівчинку на журналістку зі США. Від цього моменту кожне рішення стає критично важливим, а час грає проти всіх учасників подій.

Раніше ми також розповідали про реакцію глядачів на блокбастер "Кіллхаус", адже соцмережі буквально вибухнули коментарями після прем'єри в кінотеатрах. І переважна більшість відгуків – позитивні.