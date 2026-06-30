Вони також з'явилися на сімейних світлинах, якими Трент поділився на своїй сторінці в інстаграмі.

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Як зараз виглядають Мері-Кейт та Ешлі Олсен?

На весіллі Мері-Кейт та Ешлі з'явилися в елегантних довгих чорних сукнях. Разом із ними святкували рідні та близькі старшого брата близнючок – Трента – та його дружини Алексіс.



Весілля Трента та Алексіс / Фото з інстаграму Трента

Хто такі Мері-Кейт та Ешлі Олсен?

Сьогодні Мері-Кейт та Ешлі Олсен – уже давно не ті маленькі акторки, яких свого часу обожнювали мільйони глядачів. Нині їм по 40 років, і вони є успішними бізнесвумен та дизайнерками.

Сестри здобули неабияку популярність ще в дитинстві, знявшись у фільмах "Двоє: Я і моя тінь", "Паспорт до Парижа", "Миті Нью-Йорка" та багатьох інших.

Згодом вони вирішили залишити акторську кар'єру, відмовилися від публічності та присвятили себе індустрії моди. Саме сестри Олсен заснували успішний бренд The Row.