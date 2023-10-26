В день премьеры в Украине нового боевика из Куриленко – "Королева Боудика" 24 Канал подготовил подборку фильмов с актрисой, которые также достойны просмотра.
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"Мир забвения"
Рейтинг IMDb: 7.0
Год: 2013
Страна: США
Жанр: мелодрама, приключенческий, триллер, фантастика
Режиссер: Джозеф Косински
Роль Куриленко: Юлия Русакова, настоящая жена Джека
Люди победили в межпланетной войне, однако половина планеты разрушена, так что им приходится эвакуироваться с непригодной для жизни поверхности за облака. Главный герой фильма – бывший солдат Джек чинит летательные аппараты, патрулирующие Землю. Случайно он находит обломки космического корабля, а у них – красивая женщина. После происходящих событий Джек стремится узнать всю правду.
"Мир забвения": смотрите онлайн трейлер фильма
"Искатель воды"
Рейтинг IMDb: 7.0
Год: 2014
Страна: США, Австралия, Турция
Жанр: драма, военный
Режиссер: Рассел Кроу
Роль Куриленко: Айша, владелица гостиницы в Стамбуле
В центре сюжета – обычная австралийская пара, воспитывающая троих сыновей. Первая мировая война забрала ребят на фронт. Отец и мать не могут спокойно сидеть на месте, чувствуют, что произошло что-то плохое. И не зря – трое братьев погибли в битве на острове Галлиполи. Отец отправляется на остров, чтобы унести тела детей. Однако оказывается, что один сын, вероятно, смог выжить. Удастся ли мужчине пройти испытание и найти сына живым?
"Искатель воды": смотрите онлайн трейлер фильма
"Эвакуация 2"
Рейтинг IMDb: 7.7
Год: 2023
Страна: США
Жанр: экшн, триллер
Режиссер: Сэм Гаргрейв
Роль Куриленко: Миа
Это продолжение остросюжетного боевика, где главным героем является бывший солдат Тайлер Рейк. В новой части "Эвакуации" мужчина пытается спасти подростка и получает серьезное пулевое ранение. Казалось бы, что для Тайлера это конец, но чудом ему удается выжить. После сложной операции он снова готов вернуться к важной задаче.
"Эвакуация 2": смотрите онлайн трейлер фильма