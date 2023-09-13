В подборке 24 Канала узнайте о трех фильмах, которые доказывают, что никогда не поздно делать то, что делает вас счастливыми, независимо от возраста или обстоятельств. Пусть эти истории вдохновят вас на новые начала и перемены!

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3 фильма о том, что ничего не поздно

"Последнее слово"

Год: 2017

Жанр: драма, комедия

Страна: США

Режиссер: Марк Пеллингтон

Актеры: Ширли Мак-Лейн, Аманда Сайфред, ЭннДжуэл Ли Диксон и другие

Это ироническая комедийно-драматическая лента, рассказывающая о разных аспектах жизни и отношениях между людьми разных поколений. Главные темы фильма включают дружбу, родственные связи, желание украшать правду и поиск смысла в жизни.

В жизни, как и в любимых фильмах, важно верить в свой успех. Лицензированная букмекерская компания Favbet поддерживает игроков в их стремлении к победе. Здесь создан удобный интерфейс, внедрена система бонусов и розыгрышей, чтобы обеспечить комфортную игру и большие выигрыши.

Сюжет фильма фокусируется на Гарриетте, успешной бизнесвумене, которая достигла многого в жизни и считает, что знает, как управлять всем. Однажды она решает написать некролог и нанимает молодую писательницу Энн Шерман для этой работы. Однако процесс написания становится для них вызовом, поскольку Гарриет не всегда довольна тем, как она изображена в нем, и постоянно меняет свои воспоминания.

"Последнее слово": смотрите трейлер

"Список последних желаний"

Год: 2007

Жанр: драма, комедия, приключения

Страна: США

Режиссер: Роб Райнер

Актеры: Джек Николсон, Морган Фриман, Шон Гейс, Беверли Тодд и т.д.

Это драматическая комедия, рассказывающая о двух мужчинах, которые оказываются в одной больнице и получают диагноз смертельной болезни.

Они составляют список желаний и мест, которые хотели бы посетить перед смертью. Фильм "Список последних желаний" раскрывает темы дружбы, борьбы со своими ограничениями, ценностями жизни и того, что подлинное счастье заключается не в деньгах, а в людях и воспоминаниях.

"Список последних желаний": смотрите видео

"Никогда не поздно"

Год: 2021

Жанр: драма, комедия, мелодрама

Страна: США

Режиссер: Майкл Лембек

Актеры: Эллен Берстин, Джейн Кертин, Лоретта Дивайн

Из-за ремонта своего дома, Гелен временно перебирается в общее жилье для пожилых людей, где она устраивается играть в турнирах по бриджу и сталкивается с отрицательным отношением от других проживающих там женщин. Все это вызывает в ней противоречивые чувства, но со временем главная героиня обретает новых друзей и обретает настоящую любовь.

"Никогда не поздно": смотрите трейлер