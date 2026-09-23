4 уютных фильма в стиле "Девочек Гилмор", что спасают от осенней хандры

Когда за окном небо сереет, а знакомые улицы Старс-Холлоу уже выучены наизусть, хочется укутаться в теплый плед и найти похожую уютную киноисторию.

24 Канал подготовил подборку фильмов с золотистыми листьями в кадре, ароматом свежего кофе, книжными шкафами и искренним юмором. Эти фильмы вернут вам ощущение спокойствия и согреют в самый прохладный вечер.

"Когда Гарри встретил Салли"

Рейтинг IMDb – 7,7

История разворачивается вокруг отношений Гарри и Салли, которые годами пересекаются в Нью-Йорке. Они пытаются найти ответ на вечный вопрос о возможности искренней дружбы между мужчиной и женщиной. Герои делятся переживаниями, расстаются с другими партнерами и вместе бродят по осеннему Центральному парку, не замечая очевидных чувств. Их остроумные диалоги и медленное сближение создают ту самую нежную романтическую атмосферу, которая спасает от любой меланхолии.

"Когда Гарри встретил Салли": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят безупречный и остроумный сценарий Норы Эфрон, идеальную экранную химию между Билли Кристалом и Мэг Райан, а также превращение картины в золотой стандарт романтической комедии. В то же время отдельные обозреватели отмечают чрезмерное сходство режиссерского тона с ранними работами Вуди Аллена и легкую предсказуемость финала.

"Общество мертвых поэтов"

Рейтинг IMDb – 8,1

События переносят зрителя в консервативный мужской колледж Новой Англии, окруженный осенними пейзажами и старинной викторианской архитектурой. Новый эксцентричный учитель литературы Джон Китинг ломает строгие шаблоны и вдохновляет подростков открыть свои сердца настоящему искусству. Ребята возрождают тайный поэтический клуб, взрослеют и впервые учатся бороться за свою мечту.

"Общество мертвых поэтов": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На Rotten Tomatoes рецензенты хвалят глубокую игру Робина Уильямса, сильный драматический сценарий и атмосферу юношеского бунта. Впрочем, критики упрекают картину в излишней мелодраматичности в отдельных сценах и слишком прямолинейном делении персонажей на свободомыслящих и суровых тиранов.

"Маленькие женщины"

Рейтинг IMDb – 7,7

Фильм рассказывает о взрослении четырех непохожих сестер Марч во время Гражданской войны в США. Девушки сталкиваются с первой любовью, творческими амбициями, бедностью и болезненными потерями, но всегда находят уют в родном доме у камина. Одна из сестер, Джо, мечтает стать писательницей в Нью-Йорке, поэтому отказывается от судьбы, которую общество навязывает молодым женщинам.

"Маленькие женщины": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes обозреватели восхищаются свежим взглядом Греты Гервиг на классику, визуальной эстетикой уютных интерьеров и ярким актерским составом. Однако критики отмечают запутанную нелинейную структуру времени, которая порой сбивает ритм повествования.

"Практическая магия"

Рейтинг IMDb – 6,4

В центре сюжета – сестры-ведьмы Салли и Джиллиан Оуэнс, которые живут в живописном старинном доме в Новой Англии, готовят магические зелья и несут на себе древнее семейное проклятие. Каждый мужчина, которого они искренне полюбят, обречен на внезапную гибель. Когда очередная попытка наладить личную жизнь выходит из-под контроля, сестрам приходится задействовать все свои силы, чтобы спасти друг друга и примириться с городом.

"Практическая магия": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes критики отмечают непревзойденный дуэт Сандры Буллок и Николь Кидман, а также уютную готическую эстетику фильма. Впрочем, рецензенты критикуют картину за неровный тон, ведь комедия довольно резко превращается в мрачный триллер.

Кстати, мы уже рассказывали, что можно посмотреть с детьми холодным осенним вечером.