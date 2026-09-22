Совместный просмотр фильма подарит искренний смех, напомнит о важности поддержки близких и превратит обычный вечер в настоящий праздник. 24 Канал собрал подборку культовых анимационных шедевров, которые точно понравятся всей семье.

"Монстры на каникулах"

Рейтинг IMDb – 7,1

Граф Дракула строит в глухом лесу роскошный отель, где чудовища со всего мира могут спокойно отдохнуть от жестоких людей. Заботливый отец устраивает грандиозный праздник по случаю 118-летия своей дочери Мэйвис, стремясь уберечь ее от опасного внешнего мира. Однако идеальные планы летят к черту, когда в замок случайно заходит беззаботный человеческий путешественник Джонатан. Вампир вынужден изо всех сил маскировать незваного гостя под монстра, пока между парнем и его дочерью вспыхивает любовь.

"Монстры на каникулах": смотрите трейлер мультфильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят мультфильм за бешено быстрый темп, ярких персонажей и забавные шутки, которые точно развлекут детей. В то же время критики отмечают, что сюжет слишком предсказуем, чтобы по-настоящему удивить.

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"Рататуй"

Рейтинг IMDb – 8,1

Маленькая крыса Реми обладает исключительным кулинарным чутьем и мечтает готовить изысканные блюда наравне с лучшими шеф-поварами Парижа. Случайно оказавшись на кухне элитного ресторана, грызун находит общий язык с неуверенным уборщиком Лингвини. Управляя движениями парня из-под поварской шапки, Реми создает кулинарные шедевры и возвращает заведению былую славу. Необычный тандем должен справиться с подозрениями злобного шефа и поразить самого строгого ресторанного критика города.

"Рататуй": смотрите трейлер мультфильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes обозреватели в восторге от утонченной парижской атмосферы, аппетитной анимации блюд и вдохновенной истории о любви к своему делу. Единственное, что иногда жалуются критики, – немного сумбурная и поспешная развязка истории.

"Корпорация монстров"

Рейтинг IMDb – 8,1

В городе Монстрополис жизнь кипит благодаря электроэнергии, которую добывают из испуганных криков человеческих детей. Салли и его болтливый напарник Майк Вазовски считаются ведущими специалистами на фабрике страха. Однажды в их мир через приоткрытые волшебные двери пробирается бесстрашная девочка Бу. Пытаясь вернуть ребенка домой, герои раскрывают темный заговор руководства и открывают источник энергии, гораздо более мощный, чем обычный страх.

"Корпорация монстров": смотрите трейлер мультфильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают великолепный юмор, дуэт забавных монстров и трогательную дружбу великана Салли с крошкой Бу. В то же время некоторые отмечают, что кульминационная погоня на фабрике дверей выглядит немного суматошной и затянутой.

"Коко"

Рейтинг IMDb – 8,4

12-летний Мигель мечтает стать музыкантом, но в его семье сапожников любая музыка считается проклятием уже несколько поколений. Стремясь доказать свой талант в день традиционного праздника, мальчик удивительным образом попадает в волшебный и яркий Мир мертвых. Там он находит своих предков и болтливого бродягу, вместе с которыми пытается раскрыть давнюю семейную тайну.

"Коко": смотрите трейлер мультфильма онлайн

Что говорят критики: В обзорах на Rotten Tomatoes зрители хвалят яркую мексиканскую эстетику, эмоциональные песни и деликатный подход к теме потери близких. Впрочем, некоторые критики называют развязку с разоблачением главного антагониста несколько стандартной.

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