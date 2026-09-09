24 Канал подготовил уютную подборку ярких гибридных проектов – от бессмертной классики Роберта Земекиса о кролике Роджере до яркой новинки, где анимированный Койот из Looney Tunes встретится в суде с реальным Джоном Синой.

"Том и Джерри" (2021)

Рейтинг IMDb – 5,3

Представьте себе пятизвездочный отель на Манхэттене, где вот-вот должна состояться "свадьба века", а вместо этого разражается хаос "всеотельного" масштаба. Все потому, что режиссер Тим Стори выпустил в мир живой реальности самых известных анимационных хулиганов – Тома и Джерри. По сюжету, очаровательная и ловкая сотрудница отеля Кайла нанимает кота Вота, чтобы он выселил из роскошных апартаментов наглого мышонка Джерри. Но последний, конечно же, не готов сдаться без боя.

"Том и Джерри": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes картина получила в основном прохладные отзывы. Обозреватели хвалят классический юмор и визуальный стиль анимации главных героев, но жалуются на слабый сценарий.

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Франшиза "Еж Соник"

Рейтинг IMDb – 6,5

Экранизации культовых видеоигр обычно напоминают хождение по минному полю, но эта франшиза, которая на данный момент включает три фильма – 2020-го, 2022-го и 2024 года, – стала приятным исключением. В первой части сверхзвуковой голубой бунтарь, еж-пришелец Соник бежит на Землю, вызывает случайный энергетический коллапс и находит приют у провинциального шерифа Тома. Но параллельно на Соника как виновника энергетической аварии начинает охотиться правительство, а возглавляет поиски гениальный, но злой доктор Роботник.

В сиквеле доктор Роботник возвращается на Землю из изгнания на другой планете. И возвращается он не один: вместе с новым союзником, могущественной и хитрой Наклз, они ищут мистический Мастер-Изумруд, способный уничтожать и создавать целые миры. А Соник пытается их остановить.

В третьей части синему ежу приходится противостоять сверхмощному и загадочному Ежу Шэдоу – своеобразному альтер-эго Соника. В то же время несравненный Джим Керри устраивает настоящий бенефис, играя одновременно и доктора Роботника, и его сумасшедшего деда.

"Соник в кино": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes критики положительно оценили франшизу за легкий темп, очаровательный редизайн главного героя и харизматичную эксцентричную игру Джима Керри в роли доктора Роботника. Обозреватели отметили, что это удивительно удачная семейная адаптация культовой видеоигры.

"Лило и Стич" (2025)

Рейтинг IMDb – 6,7

В прошлом году культовый мультфильм Disney 2002 года превратился в яркое гибридное кино. По сюжету, одинокая девочка Лило взяла из приюта странное синее существо, искренне считая его забавным щенком, хотя на самом деле это генетически модифицированный инопланетный беглец – эксперимент 626. Этот дерзкий голубой озорник с взрывным характером и бездонными глазами способен за минуту разнести дом в щепки, но от его безудержного шарма и детской непосредственности тает даже самое черствое сердце.

События фильма происходят на Гавайях, и весь он пронизан теплой философией "охана". В традиционном гавайском обществе слово "охана", что означает "семья", объединяет не только ближайших кровных родственников, но и друзей, учителей и даже случайных попутчиков, которые стали для тебя опорой – всех, с кем ты можешь быть самим собой, за кого ты чувствуешь ответственность и кто держит тебя за руку во время шторма. И именно духу "охана" учат нас Лило и Стич, ведь "охана – это семья. А семья – это когда никого не бросают и не забывают".

"Лило и Стич": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты похвалили фильм за сохранение душевного настроения оригинала, теплую философию "оханы" и удачный визуальный баланс между CGI-Стичем и живыми актерами. Впрочем, отдельные авторы указали на предсказуемость сюжетных ходов классического ремейка.

"Чип и Дейл спешат на помощь" (2022)

Рейтинг IMDb – 6,9

В этой изобретательной гибридной комедии нарисованные персонажи живут в Лос-Анджелесе узнаваемой жизнью голливудских актеров-ветеранов рядом с реальными людьми. По сюжету, прошло немало лет после закрытия их легендарного шоу: Чип выбрал безопасную рутину и работает страховым агентом, тогда как Дейл сделал себе потрясающую "CGI-операцию", чтобы изменить внешность и вернуть былую славу. Когда их давний коллега исчезает, бывшим спасателям приходится вновь объединить усилия, распутывая глобальный заговор черного рынка пиратских римейков.

"Чип и Дейл спешат на помощь": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes картина получила восторженные отзывы рецензентов за остроумную сатиру на современный Голливуд, изобретательные камео персонажей из разных студий и юмор, который одинаково хорошо работает как для детей, так и для взрослых.

Франшиза "Кролик Питер"

Рейтинг IMDb – 6,6

В первой картине "Кролик Питер" (2018 года) знаменитый ушастый бунтарь в фирменной голубой куртке развязывает дерзкую партизанскую войну за роскошный огород против нового педантичного наследника поместья Томаса Макгрегора.

В то же время в сиквеле "Кролик Питер 2: Побег в город" (2021 года) уставший от ярлыка "вечного озорника" пушистый герой сбегает из уютного сельского рая в шумный мегаполис, где ввязывается в сомнительную авантюру с циничными городскими животными.

"Кролик Питер": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes франшиза получила в основном положительные отзывы за бодрую энергию, экспрессивную игру Донала Глисона и выразительную CGI-анимацию.

"Minecraft: Фильм" (2025)

Рейтинг IMDb – 5,6

Кинематографическая адаптация культовой видеоигры превратила знакомую миллионам "пиксельную песочницу" в яркий сюрреалистический блокбастер. По сюжету, четверо неудачников и аутсайдеров через загадочный портал неожиданно попадают из реального мира прямо в удивительное кубическое измерение. Чтобы выжить среди пиглингов и зомби и найти путь домой, им придется освоить правила игры и объединиться с опытным местным мастером-крафтером.

Авторам удалось собрать взрывной актерский ансамбль, где настоящими двигателями юмора в кадре стали Джек Блэк и Джейсон Момоа. Блэк с его безудержной экспрессией и фирменной самоиронией органично воплощает образ бывалого проводника Стива, тогда как Момоа в амплуа эксцентричного бывшего чемпиона Minecraft придает фильму хулиганский драйв и брутальный шарм.

"Minecraft: Фильм": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отметили яркое комедийное взаимодействие Джека Блэка и Джейсона Момоа. В то же время обозреватели подчеркнули, что картина рассчитана все же на фанатов игры и подростков.

"Пиксели" (2015)

Рейтинг IMDb – 5,6

Представьте себе мир, где аркадные видеоигры 1980-х внезапно материализуются в виде гигантских светящихся пикселей и решают уничтожить Землю из-за межгалактического недоразумения. В этой взрывной фантастической комедии от Криса Коламбуса – режиссера, который действительно знает толк в кинематографической ностальгии – на защиту человечества встает экстравагантная компания бывших геймеров-чемпионов. Они достают из пыли джойстики и устраивают грандиозную битву с культовыми монстрами во главе с ненасытным Пекменом прямо посреди современных мегаполисов.

"Пиксели": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes картина столкнулась с резкой критикой за слабую структуру шуток и нереализованный потенциал ностальгической концепции. Однако отдельные сцены и появление Пекмена назвали яркими моментами фильма.

"Кто подставил кролика Роджера" (1988)

Рейтинг IMDb – 7,7

По сюжету события разворачиваются в альтернативном Голливуде 1947 года, где люди и анимационные герои вместе снимаются в кино и делят повседневную жизнь. Частный детектив Эдди Валиант, чье сердце разбито давней трагедией, вынужден взяться за расследование громкого убийства Марвина Акме, основателя могущественной корпорации АКМЕ. В содеянном несправедливо обвиняют харизматичного и панически тревожного персонажа – кролика Роджера. Однако если последний не является убийцей, то кто же и зачем его подставил?

"Кто подставил кролика Роджера": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes фильм получил практически единодушное признание критиков. Они называют его безупречным шедевром нуар-комедии и революционным триумфом сочетания живой съемки и анимации.

"Койот против АКМЕ" (2026)

Рейтинг IMDb – 7,6

Если в "Кто подставил кролика Роджера" корпорация АКМЕ выступала лишь фоном для анимационных приключений, то в новом фильме "Койот против АКМЕ" она превращается в полноправного ответчика в громком судебном процессе.

Сюжет разворачивается вокруг Хитрого Койота, измученного бесконечной погоней за Дорожным Бегуном. Однажды Койот решает через суд наказать АКМЕ – производителя абсурдных динамитов, бомб и катапульт, с помощью которых он годами пытался поймать Бегуна, но которые каждый раз ломались, взрывались не тогда, когда нужно, и так далее. В этом юридическом поединке союзником Койота становится адвокат Кевин, тогда как интересы всемогущей корпорации защищает красноречивый циничный юрист, которого играет Джон Сина.

"Койот против АКМЕ": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели встретили фильм с большим энтузиазмом, отметив абсурдную комедию и блестящий экранный тандем Уилла Форте и Джона Сины.

А если вы хотите подарить себе и своим детям незабываемый семейный вечер, мы подготовили подборку мультфильмов с глубоким смыслом.