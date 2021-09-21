Айзек, вне всяких сомнений, заслуженно получил славу одного из самых разносторонних актеров Голливуда, убедительно играя абсолютно разных героев, антигероев и даже откровенных негодяев. Впереди у Оскара Айзека – дебют в новом проекте студии Marvel "Лунный рыцарь", где актер примеряет образ супергероя Марка Спектора. А позади – внушительный список по-настоящему выдающихся актерских работ.

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Лучшие проекты с участием Оскара Айзека

"Внутри Льюина Дэвиса", 2013 год

Душевная и увлекательная камерная ироническая драма братьев Коэн про вымышленного (но не без прототипов) фолк-музыканта Люина Дейвиса – бывшего моряка с множеством проблем и карьерой, которая остановилась на одном месте. Это была первая главная мужская роль Оскара Айзека в большом голливудском кино. Актер уверенно держит весь фильм на своей харизме и таланте. А весь остальной звездный каст здесь скорее гости песен Люина Дейвиса.

Кроме Айзека в фильме сыграли:

Кэри Маллиган;

Джастин Тимберлейк;

Джон Гудмен;

Гаррет Хедлунд;

Адам Драйвер и другие.

Фильм получил гран-приз жюри 66-го Каннского кинофестиваля.

"Внутри Льюина Дэвиса" 2013 год: смотрите трейлер

"Самый жестокий год", 2014 год

Сильная и крайне недооцененная криминальная драма Джея Си Чендора впервые объединила на экране университетских приятелей Оскара Айзека и Джессику Честейн. И, если в этом году они блестяще играют в семейной драме о сложностях супружеской жизни современного, то "Самый жестокий год" более чем убедительно переносит зрителей в Нью-Йорк 1981-го года. Именно тогда, когда город накрыла волна преступности, честный бизнес стал мишенью, или вынужденным соучастником.

В картине также сыграли:

Дэвид Ойелово;

Алессандро Нивола;

Кристофер Эбботт;

легендарный характерный актер Альберт Брукс.

"Самый жестокий год" 2014 год: смотрите трейлер

"Из машины", 2015 год

Феноменальная фантастика писателя, сценариста и режиссера Алекса Гарленда окончательно утвердила рождение трех новых звезд на Голливудском небосклоне:

Оскара Айзека , представившего в образе харизматичного и жестокого it-гения;

, представившего в образе харизматичного и жестокого it-гения; обаятельного ирландца Донала Глисона ;

; шведской сенсации Алисии Викандер.

"Из машины" заслуженно принес множество наград создателям, в частности премию Оскар за лучшие визуальные эффекты, став самым бюджетным победителем в этой категории за многие годы. Сложная, захватывающая, яркая, умная фантастика с замечательными актерскими работами – пожалуй, справедливая оценка фильма.

"Из машины" 2015 год: смотрите трейлер

"Покажите мне героя", 2015 год

Шестисерийный мини-сериал, созданный для HBO прославленными авторами Дэвидом Саймоном и Полом Хаггисом на основе реальных политических конфликтов в городе Йонкерс к северу от Нью-Йорка в конце 80-х и начале 90-х. В центре событий – молодой политик Ник Васиско, который на тот момент был самым молодым мэром в США. Именно эту роль с присущим ему мастерством и сыграл Оскар Айзек, который получил за шоу "Покажи мне героя" свой первый, и скорее всего не последний, "Золотой глобус".

В блестяще написанном и снятом шоу также сыграли:

Вайнона Райдер

Альфред Молина

Джим Белуши

Боб Балабан

Джон Бернтал и другие.

"Покажите мне героя" 2015 год: смотрите трейлер

"Тройная граница" 2019 год

Фильм рассказывает о решительной попытке ограбления наркокартеля бывшими спецназовцами США. Фильм пытались снять почти десять лет по идее журналиста и сценариста Марка Боала – обладателя премии Оскар за текст к военной драме Кэтрин Бигелоу "Властелин бури". Сложность съемок в джунглях и актуальный звездный актерский состав повлияли на бюджет проекта, который в итоге нашел себе дом на Netflix. Пожалуй, не стоит ждать от "Тройной границы" исключительно яркого экшена, ведь ни Марк Боал, ни режиссер Джей Си Чендор не снимают легких историй. Однако масштаб постановки, человеческой трагедии и яркой актерской игры без сомнения порадует любого киномана.

Триллер собрал великолепный актерский состав:

Бен Аффлек;

Оскар Айзек;

Чарли Ханнэм;

Гаррет Хедлунд;

Педро Паскаль.

"Тройная граница" 2019 год: смотрите трейлер

"Холодный расчет", 2021 год

Новый триллер американского классика Пола Шредера (сценарист "Таксиста", "Бешеного быка", "Последнего искушения Христа") с Оскаром Айзеком в главной роли стал самым захватывающим американским фильмом в Венеции. Спродюсированный Мартином Скорсезе фильм о профессиональном игроке в покер с загадочным и мрачным прошлым получил исключительно лестные отзывы, а игру Айзека сравнивали с перфомансом Аль Пачино в "Крестном отце", и частично, с Робертом Де Ниро в "Таксисте". Пожалуй, о такой похвале мечтает каждый актер.

Помимо Оскара Айзека в "Холодном расчете" также сыграли:

Уиллем Дефо;

Тай Шеридан;

Тиффани Хеддиш.

"Холодный расчет" 2021 год: смотрите тизер

Другие фильмы с участием Оскара Айзека, на которые стоит обратить внимание: