5 фильмов с Памелой Андерсон из 90-х, о которых сегодня почти не вспоминают

Как бы ни прочно ассоциировалась Памела Андерсон с образом звезды сериала "Спасатели Малибу", ее карьера не ограничивается одним сериалом.

Если хочется немного ностальгии по кино 90-х и 00-х, эти фильмы, которые 24 канал собрал в подборку, вполне могут стать приятным открытием.

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"Знак Дракона" (1993)



Фильм "Знак Дракона" (1993) / Кадр из фильма



Один из первых крупных фильмов Памелы после стремительного взлета популярности. Полицейские расследуют серию загадочных убийств и выходят на Фелисити – женщину с амнезией и кошмарами, которая и сама не уверена, не виновата ли она во всем этом. Атмосфера 90-х в каждом кадре.

"Игра в полицейских" (1994)



Фильм "Игра в полицейских" (1994) / Кадр из фильма



Бывший полицейский берется за расследование убийства дочери мэра. Но только что он приближается к ответам, сам оказывается под прицелом правоохранителей. Дальше – погони, заговоры и поиски тех, кому выгодно скрыть правду.

"Умри со мной" (1994)



Фильм "Умри со мной" (1994) / Кадр из фильма



Майами, частный детектив Майк Хаммер и новое опасное дело. За солнечными пляжами и дорогими виллами скрывается преступный мир, где ставки слишком высоки, а ошибки могут стоить жизни.

"Не называй меня малышкой" (1996)



Фильм "Не называй меня малышкой" (1996) / Кадр из фильма



События разворачиваются в будущем, где страной правит жесткий режим, а последним свободным городом остается Стил-Харбор. Именно здесь живет Барб Вайр – владелица бара и охотница за головами. Привычная жизнь меняется, когда она соглашается помочь людям, от которых зависит судьба многих.

"Обнаженные души" (1996)



Фильм "Обнаженные души" (1996) / Кадр из фильма



Ученый Эдвард проводит компьютерные эксперименты с памятью убийц – занятие не для всех, но наука есть наука. Знакомство со старым шаманом оборачивается неожиданно: во время демонстрации зелья "жизни после смерти" их души меняются местами. Эдвард начинает вести себя как настоящий монстр – и его девушка Бритт быстро понимает, что внутри любимого теперь живут воспоминания серийных убийц. Пора действовать, пока не стало еще хуже.

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