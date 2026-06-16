24 Канал расскажет, какие фильмы о сильных женщинах стоит посмотреть. Сохраняйте список, если ищете, что включать по вечерам после работы.

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Какие фильмы о сильных женщинах стоит посмотреть?

"Скрытые фигуры" (2016)

Рейтинг IMDb: 7,8/10

Сюжет разворачивается вокруг трех афроамериканок, работающих в НАСА. Кэтрин Джонсон, Дороти Воган и Мэри Джексон стояли у истоков одной из самых выдающихся операций в истории, когда космонавта Джона Гленна запустили на орбиту.

"Скрытые фигуры": смотрите онлайн трейлер фильма

"Колетт" (2018)

Рейтинг IMDb: 6,7/10

Это биографическая драма о жизни и творчестве французской писательницы Колетт, которую сыграла непревзойденная Кира Найтли. В фильме показано, как женщина боролась за право быть личностью в мире мужчин.

Колетт влюбляется в парижского литератора Вилли, который является бабником. Мужчина женится на ней, но когда у него начинаются серьёзные проблемы, он решает использовать возлюбленную.

Вилли замечает у жены талант к писательству и просит её написать роман, который впоследствии издаёт под своим именем. Книга становится настоящей сенсацией, приносит славу и деньги, однако со временем женщина стремится выйти из тени мужа.

"Колетт": смотрите онлайн трейлер фильма

"Спенсер" (2021)

Рейтинг IMDb: 6,5/10

Это история о принцессе Диане, которую на экране воплотила Кристен Стюарт. Её брак с принцем Чарльзом уже давно даёт трещину. Слухи о новом романе и разводе уже повсюду. Диана проводит рождественские каникулы с королевской семьёй в Сандрингемском дворце в Норфолке и именно тогда принимает решение расстаться с мужем.

"Спенсер": смотрите онлайн трейлер фильма

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