24 Канал розповість, які фільми про сильних жінок варто подивитися. Зберігайте список, якщо шукаєте, що вмикати вечорами після роботи.

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Які фільми про сильних жінок подивитися?

"Приховані фігури" (2016)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Сюжет розгортається навколо трьох афроамериканок, які працюють у НАСА. Кетрін Джонсон, Дороті Воган та Мері Джексон стояли біля початків однієї з найвидатніших операцій в історії, коли космонавта Джона Гленна запустили на орбіту.

"Приховані фігури": дивіться онлайн трейлер фільму

"Колетт" (2018)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Це біографічна драма про життя і творчість французької письменниці Колетт, яку зіграла неперевершена Кіра Найтлі. У фільмі показано, як жінка боролася за право бути особистістю у світі чоловіків.

Колетт закохується в літератора з Парижа Віллі, який є бабієм. Чоловік одружується з нею, але коли у нього починаються серйозні проблеми, то вирішує використати кохану.

Віллі помічає в дружини талант до письма і просить її написати роман, який згодом видає під своїм іменем. Книга стає справжньою сенсацією, приносить славу та гроші, проте згодом жінка прагне вийти з тіні чоловіка.

"Колетт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Спенсер: Таємниця принцеси Діани" (2021)

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Це історія про принцесу Діану, яку на екрані втілила Крістен Стюарт. Її шлюб з принцом Чарльзом давно тріщить по швах. Чутки про новий роман та розлучення вже повсюди. Діана проводить різдвяні канікули з королівською родиною в Сандрінгемському палаці у Норфолку й саме тоді приймає рішення розійтися з чоловіком.

"Спенсер: Таємниця принцеси Діани": дивіться онлайн трейлер фільму

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