3 фильма с легендарной Пенелопой Крус, которые захватывают своей страстью в каждом моменте

28 апреля 2025 года легендарная испанская актриса Пенелопа Крус празднует свой День рождения. Звезде самых страстных ролей исполнился 51 год.

Поэтому когда, как не сегодня выбирать для просмотра блестящие ленты, в которых сыграла актриса. В материале Кино 24 смотрите подборку лент с Пенелопой Крус.

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"Ванильное небо"

По сюжету, красавец и соблазнитель Дэвид неожиданно оказывается в ужасной ситуации: одна из его бывших, которая не смогла пережить измену, заманивает его в автомобиль и на полной скорости врезается в ограждение на эстакаде. Женщина погибает, а Дэвид выживает, но его лицо навсегда обезображено.

Пытаясь понять, как жить с этим дальше, он обращается к врачу. Но когда выясняется, что в него влюблена девушка его лучшего друга, события приобретают совсем причудливый характер...

"Ванильное небо": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вики Кристина Барселона"

Это легкий и приятный летний фильм, изюминкой которого стал блестящий актерский дуэт Пенелопы Крус и Хавьера Бардема на фоне волшебной атмосферы Барселоны.

В центре сюжета – испанский художник, который заводит романтические отношения с двумя американскими туристками. Однако на пути этим отношениям становится его страстная и непредсказуемая бывшая. События разворачиваются на живописных улицах Барселоны.

"Вики Кристина Барселона": смотрите онлайн трейлер фильма

"Кокаин"

В центре событий – Джонни Депп и Пенелопа Крус в фильме, основанном на реальной истории американского контрабандиста Джорджа Янга. Лента рассказывает о его стремительном взлете в мире наркотрафика, где он стал одним из первых, кто наладил масштабные поставки кокаина в США. Особое внимание уделено харизматичному, но жестокому Пабло Эскобару – одному из самых влиятельных наркобаронов мира.

"Кокаин": смотрите онлайн трейлер фильма

По сюжету, Джордж, простой парень из пригорода, решает достичь успеха нетрадиционным путем – создает рынок сбыта кокаина в Америке, захватывая даже элиту страны. Он быстро обогащается и умело манипулирует как агентами ФБР, так и опасными колумбийскими картелями.

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