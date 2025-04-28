Тому коли, як не сьогодні обирати для перегляду блискучі стрічки, у яких зіграла акторка. У матеріалі Кіно 24 дивіться добірку стрічок із Пенелопою Крус.

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"Ванільне небо"

За сюжетом, красень і спокусник Девід несподівано опиняється в жахливій ситуації: одна з його колишніх, яка не змогла пережити зраду, заманює його в автомобіль і на повній швидкості врізається в огорожу на естакаді. Жінка гине, а Девід виживає, але його обличчя назавжди спотворене.

Намагавшись зрозуміти, як жити з цим далі, він звертається до лікаря. Та коли з'ясовується, що в нього закохана дівчина його найкращого друга, події набувають зовсім химерного характеру…

"Ванільне небо": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вікі Крістіна Барселона"

Це легкий і приємний літній фільм, родзинкою якого став блискучий акторський дует Пенелопи Крус і Хав'єра Бардема на тлі чарівної атмосфери Барселони.

У центрі сюжету – іспанський художник, який заводить романтичні стосунки з двома американськими туристками. Однак на заваді цим стосункам стає його пристрасна й непередбачувана колишня. Події розгортаються на мальовничих вулицях Барселони…

"Вікі Крістіна Барселона": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кокаїн"

У центрі подій – Джонні Депп і Пенелопа Крус у фільмі, заснованому на реальній історії американського контрабандиста Джорджа Янга. Стрічка розповідає про його стрімкий злет у світі наркотрафіку, де він став одним із перших, хто налагодив масштабне постачання кокаїну до США. Особливу увагу приділено харизматичному, але жорстокому Пабло Ескобару – одному з найвпливовіших наркобаронів світу.

"Кокаїн": дивіться онлайн трейлер фільму

За сюжетом, Джордж, простий хлопець із передмістя, вирішує досягти успіху нетрадиційним шляхом – створює ринок збуту кокаїну в Америці, захоплюючи навіть еліту країни. Він швидко збагачується і вміло маніпулює як агентами ФБР, так і небезпечними колумбійськими картелями.

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