5 лучших экранизаций детективов Агаты Кристи для дождливого осеннего вечера

Агата Кристи является любимым автором миллионов читателей в разных уголках мира. В ее произведениях есть неожиданные повороты сюжета, постоянно держащие в напряжении, загадочная атмосфера.

Мировые режиссеры не раз экранизировали произведения королевы детектива. В этой подборке найдете сразу несколько фильмов и сериалов по мотивам книг Агаты Кристи, которые стоит посмотреть долгими осенними вечерами.

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"Свидетель обвинения"

Год: 1937

Рейтинг IMDb: 7.0

Адвокат Уилфрид Робартс был вынужден оставить практику по болезни. Однако он не может остаться в стороне от дела Леонарда Воула, которого обвиняют в убийстве пожилой женщины Эмили Френч. Все улики указывают, что убийца именно Леонардо, но жена Кристина снабжает ему алиби.



"Свидетель обвинения" / Фото Elle UA

"И не осталось ни одного"

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Год: 2015

Рейтинг IMDb: 7.8

Восемь незнакомцев прибывают на Солдатский остров у побережья графства Девон по приглашению мистера и миссис Оним, но там их встречает только прислуга. Вскоре на острове начинают происходить непонятные вещи, а гостей с каждым днем становится меньше.



"И не осталось ни одного" / Фото Elle UA

"Убийство в "Восточном экспрессе"

Год: 2017

Рейтинг IMDb: 6.5

Легендарный детектив Эркюль Пуаро расследует произошедшее в поезде убийство. Пожилая княгиня, робкая гувернантка, роскошная вдова и не только – под подозрением каждый. Никто из пассажиров не может покинуть экспресс до тех пор, пока детектив не найдет виновного.



"Убийство в "Восточном экспрессе" / Фото Elle UA

"Убийства по алфавиту"

Год: 2018

Рейтинг IMDb: 6.6

Детектив Эркюль Пуаро расследует преступления серийного убийцы, действующего как по алфавиту. Перед каждым преступлением убийца отправляет детективу письмо, в котором сообщает, где и когда последует убийство. Однако полиция и Пуаро всегда опаздывают на место преступления.



"Убийства по алфавиту" / Фото Elle UA

"Призраки в Венеции"

Год: 2023

Рейтинг IMDb: 6.8

В центре сюжета – миссис Рейнольдс, которая проводит спиритические сеансы, обычно происходящие по прогнозируемому сценарию. Однако однажды все пошло не по плану. Теперь частный сыщик Эркюль Пуаро расследует убийство, которое произошло во время сеанса.



"Призраки в Венеции" / Фото Elle UA