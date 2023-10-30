5 лучших экранизаций детективов Агаты Кристи для дождливого осеннего вечера
Источник:Elle UA
Агата Кристи является любимым автором миллионов читателей в разных уголках мира. В ее произведениях есть неожиданные повороты сюжета, постоянно держащие в напряжении, загадочная атмосфера.
Мировые режиссеры не раз экранизировали произведения королевы детектива. В этой подборке найдете сразу несколько фильмов и сериалов по мотивам книг Агаты Кристи, которые стоит посмотреть долгими осенними вечерами.
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"Свидетель обвинения"
Год: 1937
Рейтинг IMDb: 7.0
Адвокат Уилфрид Робартс был вынужден оставить практику по болезни. Однако он не может остаться в стороне от дела Леонарда Воула, которого обвиняют в убийстве пожилой женщины Эмили Френч. Все улики указывают, что убийца именно Леонардо, но жена Кристина снабжает ему алиби.
"Свидетель обвинения" / Фото Elle UA
"И не осталось ни одного"
Год: 2015
Рейтинг IMDb: 7.8
Восемь незнакомцев прибывают на Солдатский остров у побережья графства Девон по приглашению мистера и миссис Оним, но там их встречает только прислуга. Вскоре на острове начинают происходить непонятные вещи, а гостей с каждым днем становится меньше.
"И не осталось ни одного" / Фото Elle UA
"Убийство в "Восточном экспрессе"
Год: 2017
Рейтинг IMDb: 6.5
Легендарный детектив Эркюль Пуаро расследует произошедшее в поезде убийство. Пожилая княгиня, робкая гувернантка, роскошная вдова и не только – под подозрением каждый. Никто из пассажиров не может покинуть экспресс до тех пор, пока детектив не найдет виновного.
"Убийство в "Восточном экспрессе" / Фото Elle UA
"Убийства по алфавиту"
Год: 2018
Рейтинг IMDb: 6.6
Детектив Эркюль Пуаро расследует преступления серийного убийцы, действующего как по алфавиту. Перед каждым преступлением убийца отправляет детективу письмо, в котором сообщает, где и когда последует убийство. Однако полиция и Пуаро всегда опаздывают на место преступления.
"Убийства по алфавиту" / Фото Elle UA
"Призраки в Венеции"
Год: 2023
Рейтинг IMDb: 6.8
В центре сюжета – миссис Рейнольдс, которая проводит спиритические сеансы, обычно происходящие по прогнозируемому сценарию. Однако однажды все пошло не по плану. Теперь частный сыщик Эркюль Пуаро расследует убийство, которое произошло во время сеанса.