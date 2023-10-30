Світові режисери неодноразово екранізували твори королеви детективу. У цій добірці знайдете одразу кілька фільмів і серіалів за мотивами книжок Агати Крісті, які варто переглянути довгими осінніми вечорами.

Не пропустіть 5 іспанських серіалів на Netflix, від яких не можна відірватися

"Свідок обвинувачення"

Рік: 1937

Рейтинг IMDb: 7.0

Адвокат Вілфрид Робартс був змушений залишити практику через хворобу. Однак він не може залишитися осторонь справи Леонарда Воула, якого звинувачують у вбивстві літньої жінки Емілі Френч. Всі докази вказують, що вбивця саме Леонардо, але дружина Крістіна забезпечує йому алібі.



"Свідок обвинувачення" / Фото Elle UA

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"І не лишилось жодного"

Рік: 2015

Рейтинг IMDb: 7.8

Вісім незнайомців прибувають на Солдатський острів біля узбережжя графства Девон на запрошення містера та місіс Онім, але там їх зустрічає лише прислуга. Незабаром на острові починають відбуватися незрозумілі речі, а гостей з кожним днем стає менше.



"І не лишилось жодного" / Фото Elle UA

"Вбивство у "Східному експресі"

Рік: 2017

Рейтинг IMDb: 6.5

Легендарний детектив Еркюль Пуаро розслідує вбивство, що сталося у потязі. Літня княгиня, боязка гувернантка, розкішна вдова й не тільки – під підозрою кожен. Ніхто з пасажирів не може залишити експрес до того часу, поки детектив не знайде винного.



"Вбивство у "Східному експресі" / Фото Elle UA

"Убивства за абеткою"

Рік: 2018

Рейтинг IMDb: 6.6

Детектив Еркюль Пуаро розслідує злочини серійного вбивці, який діє немов за алфавітом. Перед кожним злочином вбивця надсилає детективу лист, в якому повідомляє, де й коли буде наступне вбивство. Однак поліція та Пуаро завжди запізнюються на місце злочину.



"Убивства за абеткою" / Фото Elle UA

"Привиди у Венеції"

Рік: 2023

Рейтинг IMDb: 6.8

У центрі сюжету – місіс Рейнольдс, яка проводить спіритичні сеанси, що зазвичай відбуваються за прогнозованим сценарієм. Однак одного разу все пішло не за планом. Тепер приватний детектив Еркюль Пуаро розслідує вбивство, яке сталося під час сеансу.



"Привиди у Венеції" / Фото Elle UA