Для любителей осенней атмосферы: 3 фильма, которые похожи на "Гарри Поттер"

Если вы чувствуете особую магию осени и уже не раз пересматривали все части "Гарри Поттера", возможно, самое время поискать что-то новое для создания идеальной атмосферы. Осень всегда ассоциируется с чем-то загадочным и теплым, и нет ничего лучше, чем окунуться в новый мир фантазий.

В нашем свежем материале от Кино 24 мы собрали для вас подборку фильмов, которые непременно заинтересуют даже самых преданных фанатов "Гарри Поттера". Эти ленты, полны магии, фантастических приключений и загадочных сюжетов, станут отличной альтернативой для просмотра в уютный осенний вечер.

Рекомендуем Топ-3 фильма о self made женщинах, которые должна увидеть каждая девушка

"Фантастические звери и где их искать"

События фильма разворачиваются в Нью-Йорке 1920-х годов, во времена, когда магический мир был еще скрыт от глаз обычных людей. Главный герой – Ньют Скамандер, известный исследователь магических существ, прибывает в город с важной миссией. Он хочет встретиться с представителями секретного сообщества волшебников, которое действует в Америке.

Ньют – не только путешественник и исследователь, но и автор знаменитого учебника "Фантастические звери и где их искать". Эта книга настолько важна для магического мира, что стала частью обязательной программы в Хогвартсе – школе, где учился Гарри Поттер. Фильм рассказывает о путешествиях Ньюта, его приключениях в мире магии и невероятных созданиях, с которыми он встречается на своем пути.

"Фантастические твари и где их искать": смотрите онлайн трейлер фильма

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф"

Родители решают отправить своих детей – Питера, Сьюзен, Эдмунда и Люси – из опасного Лондона в спокойную деревню, где они временно будут жить в доме старого профессора, давнего друга их семьи. Дом профессора скрывает много загадок, и вскоре дети обнаруживают одну из них: старый, на первый взгляд, обычный шкаф, который становится порталом в волшебную страну Нарнии.

Нарния – это сказочная земля, где когда-то царил мир и спокойствие, но теперь она под властью злой Колдуньи, которая заколдовала страну, превратив ее в место вечной зимы. Только дети могут помочь великому царю Аслану – мудрому и могущественному льву – освободить Нарнию от тирании Колдуньи. Вместе они должны стать частью великой битвы за свободу и восстановление равновесия в этой удивительной стране.

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф": смотрите онлайн трейлер фильма

"Хроники Спайдервика"

По сюжету, семья Грейсов переезжает в старый дом, который скрывает много тайн и загадок. Братья-близнецы Джаред и Саймон вместе со своей сестрой Мэллори внезапно оказываются в необычной ситуации. Они случайно открывают портал в другое измерение, о существовании которого даже не догадывались.

Этот параллельный мир оказывается наполненным волшебными существами и опасными созданиями. Дети оказываются втянутыми в серию невероятных приключений, где им придется столкнуться с множеством испытаний и разгадать тайны нового измерения.

"Хроники Спайдервика": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте свой любимый фильм из нашего списка и наслаждайтесь вечером, полным сказочной атмосферы.