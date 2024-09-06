У нашому свіжому матеріалі від Кіно 24 ми зібрали для вас добірку фільмів, які неодмінно зацікавлять навіть найвідданіших фанатів "Гаррі Поттера". Ці стрічки, сповнені магії, фантастичних пригод і загадкових сюжетів, стануть чудовою альтернативою для перегляду в затишний осінній вечір.

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"Фантастичні звірі й де їх шукати"

Події фільму розгортаються в Нью-Йорку 1920-х років, у часи, коли магічний світ був ще прихований від очей звичайних людей. Головний герой – Ньют Скамандер, відомий дослідник магічних істот, прибуває в місто з важливою місією. Він хоче зустрітися з представниками секретної спільноти чарівників, яка діє в Америці.

Ньют – не лише мандрівник і дослідник, але й автор знаменитого підручника "Фантастичні звірі й де їх шукати". Ця книга настільки важлива для магічного світу, що стала частиною обов'язкової програми в Хогвартсі – школі, де навчався Гаррі Поттер. Фільм розповідає про подорожі Ньюта, його пригоди у світі магії та неймовірні створіння, з якими він зустрічається на своєму шляху.

"Фантастичні звірі й де їх шукати": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і чарівна шафа"

Батьки вирішують відправити своїх дітей – Пітера, С'юзен, Едмунда і Люсі – з небезпечного Лондона до спокійного села, де вони тимчасово житимуть у будинку старого професора, давнього друга їхньої родини. Будинок професора приховує багато загадок, і незабаром діти виявляють одну з них: стару, на перший погляд, звичайну шафу, яка стає порталом до чарівної країни Нарнії.

Нарнія – це казкова земля, де колись панував мир і спокій, але тепер вона під владою злої Чаклунки, яка зачарувала країну, перетворивши її на місце вічної зими. Тільки діти можуть допомогти великому цареві Аслану – мудрому та могутньому леву – звільнити Нарнію від тиранії Чаклунки. Разом вони мають стати частиною великої битви за свободу та відновлення рівноваги у цій дивовижній країні.

"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і чарівна шафа": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хроніки Спайдервіка"

За сюжетом, сім'я Грейсів переїжджає до старого будинку, який приховує багато таємниць і загадок. Брати-близнюки Джаред і Саймон разом зі своєю сестрою Меллорі раптово опиняються в незвичайній ситуації. Вони випадково відкривають портал до іншого виміру, про існування якого навіть не здогадувалися.

Цей паралельний світ виявляється наповненим чарівними істотами та небезпечними створіннями. Діти опиняються втягнутими в серію неймовірних пригод, де їм доведеться зіткнутися з безліччю випробувань і розгадати таємниці нового виміру.

"Хроніки Спайдервіка": дивіться онлайн трейлер фільму

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