Если вы уже посмотрели все части франшизы и даже новые "Голодные игры: Рассвет перед Жатвой" и ищете похожие эмоции, кино предлагает немало достойных альтернатив. 24 Канал собрал подборку напряженных антиутопий, где герои вынуждены проходить смертельные испытания и бросать вызов тоталитарному режиму.

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"Королевская битва" (2000)

Рейтинг IMDb: 7,5

События фильма разворачиваются в антиутопической Японии. Власти того времени проводят жестокую реформу образования, чтобы обуздать подростковую преступность. Ежегодно случайно выбранный класс школьников отправляют на необитаемый остров с оружием и строгим приказом выжить любой ценой. В течение трех дней подростки должны убивать друг друга, ведь победителем станет только один ученик.

"Королевская битва": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты называют картину жестокой и в то же время смелой социальной сатирой с мощной актерской игрой. В то же время часть обозревателей отмечает, что чрезмерное насилие на экране может оттолкнуть неподготовленного зрителя.

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"Бегущий в лабиринте" (2014)

Рейтинг IMDb: 6,8

Главный герой Томас просыпается в лифте, не имея никаких воспоминаний о своем прошлом, и оказывается среди группы подростков на замкнутой поляне. Вокруг этого места возвышаются огромные каменные стены гигантского лабиринта, который каждую ночь меняет свою структуру и скрывает смертоносных монстров. Парень решает объединиться с другими обитателями, чтобы разгадать тайну ловушки и найти выход на свободу.

"Бегущий в лабиринте": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: авторы рецензий на Metacritic хвалят динамичный темп повествования, атмосферу и убедительную игру молодого актерского состава. Однако некоторые кинокритики отмечают, что сюжету не хватает оригинальности, потому что он опирается на типичные клише подростковых антиутопий.

"Дивергент" (2014)

Рейтинг IMDb: 6,6

В разрушенном войной Чикаго будущего общество разделили на пять фракций в зависимости от главной человеческой добродетели. Когда 16-летняя Беатрис проходит обязательный тест, она узнает, что не принадлежит ни к одной группе, а является дивергентом – человеком, представляющим угрозу для идеальной системы. Девушка вынуждена скрывать свою истинную сущность, чтобы выжить во время суровых испытаний в новой фракции и спасти родных от государственного переворота.

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"Дивергент": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: обозреватели на сайте Rotten Tomatoes отмечают сильную актерскую игру Шейлин Вудли и интересную концепцию разделения общества. В то же время критики жалуются на затянутый хронометраж.

"Долгая прогулка" (2025)

Рейтинг IMDb: 6,6

В альтернативной тоталитарной Америке власти ежегодно организуют жестокое телевизионное соревнование под названием "Долгая прогулка". 50 юношей отправляются в изнурительный пеший марафон без финишной черты, поддерживая скорость не ниже четырех миль в час. Если участник замедляется, он получает предупреждение, а после третьего нарушения его расстреливают на месте.

"Долгая прогулка": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: кинокритики на портале Rotten Tomatoes высоко оценивают блестящую режиссуру и глубокое раскрытие дружбы между героями. В то же время отдельные рецензенты отмечают монотонность событий, требующую от зрителя немалой эмоциональной выдержки.

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