24 Канал подготовил подборку научно-фантастических фильмов и антиутопий, сюжеты которых пугают именно своей правдоподобностью. Они заставят вас совершенно по-другому взглянуть на наше настоящее.

"Не отпускай меня" (2010)

Трое друзей растут в уютном английском интернате. Там они влюбляются, ссорятся и живут обычной подростковой жизнью. Вокруг царит полная идилия, но детям строго запрещено выходить за пределы ограды. Впоследствии герои узнают страшную правду: они – искусственно выращенные клоны, созданные лишь для того, чтобы стать донорами органов для настоящих людей. Через тридцать лет каждого из них ждет неминуемая смерть. Теперь все, что им остается, – попытаться доказать системе, что у них тоже есть душа, и выпросить хотя бы несколько лет жизни.

"Не отпускай меня": смотрите трейлер фильма онлайн

"Гаттака" (1997)

В будущем идеальное здоровье и успех можно просто купить еще до рождения ребенка. Пока лаборатории выращивают безупречных младенцев для богатых семей, обычный парень Винсент оказывается на дне общества лишь потому, что родился естественным путем и имеет слабое сердце. Система отказывается видеть в нем личность и обрекает его на судьбу уборщика, но он горячо мечтает о полетах в космос. Винсент решает пойти на безумный риск. Парень заключает тайную сделку с бывшим элитным спортсменом, который оказался парализованным после аварии, и начинает жить под его именем.

"Гаттака": смотрите трейлер фильма онлайн

"Лобстер" (2015)

В мире этого фильма одиночество считается преступлением, поэтому после развода главного героя Дэвида берут в специальный отель. Там ему дают ровно 45 дней, чтобы найти себе новую пару среди других одиноких людей. Если Дэвид потерпит неудачу, его превратят в любое животное по его собственному выбору. Он, например, выбрал лобстера. В отеле люди откровенно лгут и притворяются влюбленными, лишь бы спастись от превращения. Не выдержав этого давления, Дэвид сбегает в лес к радикальным одиночкам, но тамтешние правила оказываются еще более жестокими.

"Лобстер": смотрите трейлер фильма онлайн

На днях мы рассказывали о психологических фильмах, которые тяжело смотреть.