24 Канал подготовил подборку лучших лент о домашних любимцах, которые стоит посмотреть с семьей. Эти киноработы перенесут вас в мир, где связь между человеком и животным преодолевает все препятствия.

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"Жизнь и цель собаки" (2017)

Сюжет фильма разворачивается вокруг собаки, которая может перерождаться. Сначала его хозяином стал мальчик Итан, который назвал своего любимца Бейли. Пес прожил хорошую жизнь и стал свидетелем многих событий юноши. Впрочем, однажды собака умерла, поэтому настало время реинкарнации. Так, после каждой смерти Бейли перевоплощается в другие тела, живет с другими хозяевами и пытается понять смысл своего бытия.

"Жизнь и цель собаки": смотрите трейлер фильма онлайн

"Уличный кот по кличке Боб" (2016)

В центре сюжета – бездомный мужчина, по имени Джеймс Бовен. Он страдает от наркотической зависимости и пытается хоть как-то заработать деньги на жизнь. Благодаря помощи социальной работницы Бетти герою удается переехать в квартиру. Однажды Джеймс неожиданно встречает наглого рыжего кота в своем доме. Бовен позволяет животному остаться у него дома, еще не понимая, что эта встреча кардинально изменит его жизнь к лучшему.

"Уличный кот по кличке Боб": смотрите трейлер фильма онлайн

"Марли и Я" (2008)

Супруги журналистов решают перебраться из Мичигана во Флориду. После переезда пара начинает задумываться о пополнении в семье. Джон пока не готов к детям, поэтому дарит своей жене Джен щенка. С тех пор жизнь влюбленных меняется, ведь домашний любимец, по имени Марли оказывается совсем непослушным. Несмотря на хаос, который создает пес, четвероногий друг становится неотъемлемой частью семьи, помогая героям пережить жизненные радости и трудности.

"Марли и Я": смотрите трейлер фильма онлайн

"Лесси" (2005)

События фильма разворачиваются в маленьком шахтерском городке в Англии перед началом Второй мировой войны. Семья Керраклаф переживает финансовые трудности, поэтому вынуждена продать свою любимую собаку, по имени Лесси, состоятельному герцогу. Впрочем, несмотря на огромное расстояние, пес отправляется в опасное и долгое путешествие, чтобы вернуться домой к своему настоящему хозяину, мальчику Джо. Путь четвероногого любимца полон приключений и испытаний, а история демонстрирует несокрушимую силу дружбы, преданности и любви.

"Лесси": смотрите трейлер фильма онлайн

Выбирайте фильм из списка и устройте себе уютный вечер семейного просмотра!