Щекочут нервы: 2 фильма о квестах и играх на выживание

В мировом кинематографе есть множество фильмов ужасов, от которых проходит мороз по коже. Однако киноленты об играх на выживание довольно часто не уступают в умении держать зрителей в напряжении от увиденного.

Кино 24 подготовило 2 фильма о смертельных квестах, которые вызовут безумные эмоции. Эти ленты точно заставят затаить дыхание при просмотре.

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"Смертельный лабиринт"

Этот интересный фильм ужасов о квесте на выживание точно умеет держать в напряжении до самого финала. Каждый из героев киноленты живет своей жизнью, пока не получает странное сообщение. Их всех пригласили принять участие в игре, главным призом которой является 1 миллион долларов. Однако, они не знали, что, когда они собрались вместе, чтобы поговорить об условиях игры, она уже началась. Так, участников заперли в комнате, выход из которой зашифрован в различных безделушках, скрытых в комнате.

Они слишком поздно понимают, что шансы победить и получить богатство минимальны, а в случае поражения придется расплачиваться своей жизнью. Удастся ли им справиться со всеми препятствиями и остаться в живых?

"Смертельный лабиринт": смотрите онлайн трейлер фильма

"Игра в прятки"

По сюжету, очаровательная и милая Грейс связывает себя узами брака с красавцем Даниэлем де Домасом, который происходит из состоятельной семьи. Его семья преданно бережет традиции, которые хранятся годами. Так, обычно в день свадьбы они начинают игру, чтобы найти невесту. На первый взгляд, кажется, что она как безобидная и обычная, однако есть много "но".

Надежно спрятавшись, невеста понимает, что если она выдаст себя, то ее новоиспеченные родственники могут ее убить. Так, надежда на счастливое будущее рушится, ведь начинается настоящая и ожесточенная борьба за жизнь.

"Игра в прятки": смотрите онлайн трейлер фильма

Любители жутких историй точно запишут себе эти фильмы, ведь они произведут на них большое впечатление. Желаем интересно просмотра!