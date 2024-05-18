Кіно 24 підготувало 2 фільми про смертельні квести, які викличуть шалені емоції. Ці стрічки точно змусять затамувати подих при перегляді.

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"Смертельний лабіринт"

Цей цікавий фільм жахів про квест на виживання точно вміє тримати у напрузі до самого фіналу. Кожен з героїв кінострічки живе своїм життям, доки не отримує дивне повідомлення. Їх усіх запросили взяти участь у грі, головним призом якої є 1 мільйон доларів. Однак, вони не знали, що, коли вони зібралися разом, щоб поговорити про умови гри, вона вже почалася. Так, учасників замкнули у кімнаті, вихід з якої зашифровано у різних дрібничках, прихованих у кімнаті.

Вони надто пізно розуміють, що шанси перемогти та здобути багатство мінімальні, а у разі поразки доведеться розплачуватися своїм життям. Чи вдасться їм впоратися з усіма перешкодами та залишитися в живих?

"Смертельний лабіринт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гра в хованки"

За сюжетом, чарівна і мила Грейс зв'язує себе узами шлюбу з красенем Даніелем де Домасом, який походить із заможної родини. Його сім'я віддано береже традиції, які зберігаються роками. Так, зазвичай в день весілля вони розпочинають гру, щоб знайти наречену. На перший погляд, видається, що вона наче безобідна та звичайна, однак є багато "але".

Надійно сховавшись, наречена розуміє, що якщо вона видасть себе, то її новоспечені родичі можуть її вбити. Так, надія на щасливе майбутнє руйнується, адже починається справжня і запекла боротьба за життя.

"Гра в хованки": дивіться онлайн трейлер фільму

Любителі моторошних історій точно занотують собі ці фільми, адже вони справлять на них неабияке враження. Бажаємо цікаво перегляду!