3 лучших фильма об экстремальных профессиях, основанных на реальных событиях

Истории людей, которые ежедневно бросают вызов смерти, всегда вызывают восхищение. Реальные подвиги спасателей, пожарных и шахтеров становятся основой для блестящих фильмов, заставляющих затаить дыхание.

24 Канал подготовил подборку кинолент об экстремальных профессиях. Эти фильмы, основаны на реальных событиях, не только дарят яркие эмоции, но и напоминают о настоящей силе человеческого духа.

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"Эверест" (2015)

Экспедиционные группы отправляются на покорение самой опасной вершины мира – Эвереста. Они преодолевают смертельный холод, недостаток кислорода и сокрушительные ветры, приближаясь к своей мечте. Жестокая буря накрывает вершину, и борьба за выживание становится настоящим испытанием для героев. Кто сможет вернуться домой, а кому придется остаться на горе навсегда?

"Эверест": смотрите трейлер фильма онлайн

"33" (2015)

Обычный рабочий день в шахте Сан-Хосе в Чили превращается в кошмар, когда массивный обвал перекрывает выход для 33 шахтеров. Они оказываются в подземной ловушке без связи с внешним миром и с ограниченным запасом пищи и воды. Спасатели не знают как спасти шахтеров, поэтому работникам приходится выживать под землей самостоятельно. Будет ли спасательная операция успешной?

"33": смотрите трейлер фильма онлайн

"Огнеборцы" (2017)

Отряд отважных пожарных ежедневно бросает вызов смерти. Они рискуют всем ради спасения людей и природы от неконтролируемых лесных пожаров. Однажды команде придется подготовиться к непредсказуемому. Пламя разгорается все сильнее в лесах Аризоны и уже приближается к родному городу пожарных. И вот наступает момент, который изменит жизнь всех.

"Огнеборцы": смотрите трейлер фильма онлайн

Эти фильмы можно посмотреть в компании родных и друзей. Выбирайте ленту из списка и наслаждайтесь просмотром!