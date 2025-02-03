24 Канал підготував добірку кінострічок про екстремальні професії. Ці фільми, засновані на реальних подіях, не лише дарують яскраві емоції, але й нагадують про справжню силу людського духу.

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"Еверест" (2015)

Експедиційні групи вирушають на підкорення найнебезпечнішої вершини світу – Евересту. Вони долають смертельний холод, нестачу кисню та нищівні вітри, наближаючись до своєї мрії. Жорстока буря накриває вершину, і боротьба за виживання стає справжнім випробуванням для героїв. Хто зможе повернутися додому, а кому доведеться залишитися на горі назавжди?

"Еверест": дивіться трейлер фільму онлайн

"33" (2015)

Звичайний робочий день у шахті Сан-Хосе в Чилі перетворюється на кошмар, коли масивний обвал перекриває вихід для 33 шахтарів. Вони опиняються у підземній пастці без зв'язку із зовнішнім світом і з обмеженим запасом їжі та води. Рятувальники не знають як врятувати шахтарів, тому працівникам доводиться виживати під землею самостійно. Чи буде рятувальна операція успішною?

"33": дивіться трейлер фільму онлайн

"Вогнеборці" (2017)

Загін відважних пожежників щодня кидає виклик смерті. Вони ризикують усім заради порятунку людей і природи від неконтрольовних лісових пожеж. Одного дня команді доведеться підготуватися до непередбачуваного. Полум'я розгорається все сильніше у лісах Аризони й вже наближається до рідного міста пожежників. І ось настає момент, який змінить життя усіх.

"Вогнеборці": дивіться трейлер фільму онлайн

Ці фільми можна переглянути у компанії рідних і друзів. Обирайте стрічку з переліку й насолоджуйтеся переглядом!