В подборке Кино 24 вы найдете ленты, которые точно пощекочут нервы во время просмотра. Они познакомят с миром преступников и криминала.
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"Джентльмены"
Криминальная комедия Гая Ричи рассказывает о Мики Пирсон, который переехал из США в Лондон. Окончив Оксфордский университет, он решает начать бизнес – производство марихуаны.
"Джентльмены": смотрите трейлер онлайн
Оставив бурную молодость позади, Мики хочет передать свои дела, как тут появляются английские джентльмены. Пирсону придется столкнуться с настоящим криминалом.
"Гнев человеческий"
Боевик и триллер, где в главных ролях Джейсон Стейтем, будет держать в интриге до самого завершения. В центе внимания инкассаторы, которые занимаются безопасной перевозкой средств и не только.
"Гнев человеческий": смотрите трейлер онлайн
В подразделении появятся новенький по прозвищу Эйч – он мрачный и избегает общения. Но, на удивление, умело расправляется с грабителями. Но на самом деле Эйч не тот, за кого себя выдает.
"Продавцы боли"
Криминальная драма рассказывает историю Лизы Дрейк, которая покинула школу и мечтает о лучшей судьбе для своей дочери. Она устраивается в фармацевтическую компанию, которая на грани кризиса.
"Продавцы боли": смотрите трейлер онлайн
Благодаря характеру Лизе удается спасти ее. Но проблемы наступают на пятки: женщина влипает в преступный сговор, который может завершиться трагически.