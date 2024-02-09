Готовьте попкорн: 5 высокорейтинговых фильмов, которые познакомят вас с миром криминала

Людям всегда интересно, как живут те, кто нарушает правила и рискует своей жизнью. Итак, мы подготовили для вас перечень криминальных драм, которые раскрывают двери в мир гангстеров, убийц, контрабандистов, маньяков и невинных жертв.

В подборке 24 Канала вы найдете самые яркие примеры этого жанра, которые не оставят вас равнодушными к судьбе персонажей на экране.

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Лучшие фильмы в жанре криминала

"Звук свободы"

Действие криминальной драмы разворачивается в городе Тегусигальпа, где федеральный агент Тим Баллард занимается расследованием дел, связанных с торговлей детьми. Некоторое время спустя он спас маленького Мигеля и, узнав историю его сестры, решил отправиться в путешествие в Колумбию. Его цель – отыскать девочку и освободить ее из сексуального рабства.

"Звук свободы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Залечь на дно в Брюгге"

Двое наемных убийц потерпели неудачу во время миссии в Лондоне. Строгий босс решил, что неудачникам будет лучше притаиться в бельгийском городке. И пока один из них проводит дни в отчаянии, другой решил освоить местные достопримечательности. Но сюжет неожиданно оживает, когда на пути героев криминальной драмы возникает роковая девушка-наркоторговка.

"Залечь на дно в Брюгге": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бешеные псы"

Мафиозный босс Джо Кебот решил провести крупное ограбление ювелирного магазина. По его блестящему плану была создана команда из лучших профессионалов, которые не были знакомы между собой. Но когда на месте нападения уже поджидали полицейские, идеально задуманный план превратился в настоящий лабиринт и кровавую бойню.

"Бешеные псы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Американская история Икс"

В центре событий стоит лидер банды скинхедов, пронизанный нацистской идеологией до костей. Дерек Виньярд не ограничивается только татуировками, бритьем головы и изучением теории расового превосходства – он переходит к убийственной практике. Когда Дерек попадает за решетку, флаг со свастикой подхватывает его младший брат Дэнни.

"Американская история Икс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рыцари справедливости"

Маркус – ветеран военной службы, потерявший жену в железнодорожной аварии и не может найти общего языка с дочерью, которая для него является незнакомкой. Но когда к нему обращается свидетель, который утверждает, что это был не несчастный случай, а покушение, Маркус решает не останавливаться ни перед чем, чтобы раскрыть правду.

"Рыцари справедливости": смотрите онлайн трейлер фильма