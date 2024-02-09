У добірці Кіно 24 ви знайдете найяскравіші приклади цього жанру, які не залишать вас байдужими до долі персонажів на екрані.

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Найкращі фільми у жанрі криміналу

"Звук свободи"

Дія кримінальної драми розгортається в місті Тегусігальпа, де федеральний агент Тім Баллард займається розслідуванням справ, пов'язаних з торгівлею дітьми. Певний час по тому він врятував маленького Мігеля і, дізнавшись історію його сестри, вирішив вирушити в подорож до Колумбії. Його мета – відшукати дівчинку та визволити її з сексуального рабства.

"Звук свободи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Залягти на дно у Брюгге"

Двоє найманих вбивць зазнали невдачі під час місії в Лондоні. Строгий бос вирішив, що невдахам буде краще причаїтися в бельгійському містечку. І поки один з них проводить дні в розпачі, інший вирішив освоїти місцеві пам'ятки. Але сюжет несподівано оживає, коли на шляху героїв кримінальної драми виникає фатальна дівчина-наркоторговка.

"Залягти на дно у Брюгге": дивіться онлайн трейлер фільму

"Скажені пси"

Мафіозний бос Джо Кебот вирішив провести велике пограбування ювелірної крамниці. За його блискучим планом була створена команда з кращих професіоналів, які не були знайомі між собою. Але коли на місці нападу вже чекали поліцейські, ідеально задуманий план перетворився на справжній лабіринт і криваву бійню.

"Скажені пси": дивіться онлайн трейлер фільму

"Американська історія Ікс"

У центрі подій стоїть лідер банди скінхедів, що пронизаний нацистською ідеологією до кісток. Дерек Віньярд не обмежується лише татуюваннями, голінням голови та вивченням теорії расової переваги – він переходить до вбивчої практики. Коли Дерек потрапляє за ґрати, прапор зі свастикою підхоплює його молодший брат Денні.

"Американська історія Ікс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Лицарі справедливості"

Маркус – ветеран військової служби, який втратив дружину в потяговій аварії й не може знайти спільної мови з дочкою, яка для нього є незнайомкою. Але коли до нього звертається свідок, який стверджує, що це був не нещасний випадок, а замах, Маркус вирішує не зупинятися перед нічим, щоб розкрити правду.

"Лицарі справедливості": дивіться онлайн трейлер фільму