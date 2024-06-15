Редакция Кино 24 готова поделиться с вами фильмами о летнем отдыхе. Они помогут немного расслабиться и зажечь вокруг хорошее настроение.

Не пропустите 3 лучшие комедии всех времен, которые можно посмотреть с компанией друзей

"Ибица"

Старший мужчина, по имени Филипп, знакомится с прекрасной Кэрол. Однако есть небольшая проблема: от предыдущего брака женщина имеет двоих детей, с которыми новому избраннику трудно поладить. Однажды Филипп решает, что нужно поехать в совместный отпуск, чтобы примириться. Новосозданная семья отправляется на отдых на Ибицу – такую идею выдвинул сын Кэрол. На острове люди много выпивают и развлекаются, поэтому Филиппу нужно вспомнить молодость.

"Ибица": смотрите онлайн трейлер фильма

"Горячие мамочки"

Три подруги, Элис, Сесиль и Соня, едут отдыхать на Лазурный берег. Они считают, что это поможет отвлечься от сложного жизненного периода. Женщины также должны там решить все вопросы с домом, который Сесиль собирается продавать. Как-то подруги знакомятся с тремя парнями и поддаются соблазну. После этой встречи случаются неожиданные ситуации.

"Горячие мамочки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бассейн"

Писатель Жан-Поль Леруа и журналистка Марианна отдыхают вместе в Сен-Тропе. Они наслаждаются роскошной виллой, на территории которой есть бассейн. Затем к ним присоединяется товарищ Жана-Поля Гарри и его дочь. Однако оказывается, что Марианна – бывшая любовница гостя, что не нравится писателю. Отношения между мужчинами конкретно портятся.

"Бассейн": смотрите онлайн трейлер фильма

Зарядитесь летним настроением за просмотром фильмов, которые рекомендует наша редакция. Собирайтесь компанией друзей, чтобы провести время веселее!