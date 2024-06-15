Редакція Кіно 24 готова поділитися з вами фільмами про літній відпочинок. Вони допоможуть трохи розслабитися та запалити навколо хороший настрій.

Не пропустіть 3 найкращі комедії усіх часів, які можна подивитись з компанією друзів

"Ібіца"

Старший чоловік, на ім'я Філіп, знайомиться з прекрасною Керол. Однак є невеличка проблема: від попереднього шлюбу жінка має двох дітей, з якими новому обранцю важко поладнати. Якось Філіп вирішує, що потрібно поїхати у спільну відпустку, аби примиритися. Новостворена сім'я відправляється на відпочинок на Ібіцу – таку ідею висунув син Керол. На острові люди багато випивають та розважаються, тому Філіпові потрібно пригадати молодість.

"Ібіца": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гарячі матусі"

Три подруги, Еліс, Сесіль та Соня, їдуть відпочивати на Лазурний берег. Вони вважають, що це допоможе відволіктися від складного життєвого періоду. Жінки також мають там розв'язати усі питання з будинком, який Сесіль збирається продавати. Якось подруги знайомляться з трьома хлопцями та піддаються спокусі. Після цієї зустрічі трапляються несподівані ситуації.

"Гарячі матусі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Басейн"

Письменник Жан-Поль Леруа та журналістка Маріанна відпочивають разом у Сен-Тропе. Вони насолоджуються розкішною віллою, на території якої є басейн. Потім до них приєднується товариш Жана-Поля Гаррі та його дочка. Однак виявляється, що Маріанна – колишня коханка гостя, що не подобається письменникові. Стосунки між чоловіками конкретно псуються.

"Басейн": дивіться онлайн трейлер фільму

Зарядіться літнім настроєм за переглядом фільмів, які рекомендує наша редакція. Збирайтеся компанією друзів, аби провести час веселіше!