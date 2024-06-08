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"Чого хочуть жінки"

Нік Маршалл, працівник рекламного агентства, очікує на підвищення, проте в останню мить його плани змінюються через різке перехрестя подій. Рекламне агентство, втрачаючи позиції на ринку, призначає на його місце Дарсі МакКваєр. Нік відчуває розчарування, але вирішує не сидіти склавши руки.

Після електричного удару він отримує надзвичайну здатність: відтепер чує всі думки жінок. Цей дивовижний "дар" дозволяє Ніку не лише творити рекламу, що задовольнить кожну жінку, але й легко знаходити спільну мову з важкодоступною продавчинею у кав'ярні, а також налагоджувати стосунки зі своєю 15-річною донькою.

"Чого хочуть жінки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Невдахи"

Це історія про пригоди мовчазного кілера, якому завжди не таланило в житті, та добродушного простака. Під час спільних подорожей і пригод вони стають найкращими друзями.

Одного разу кілер дізнається, що у його несподіваного напарника є незвичайний дар – він приносить успіх. Це надзвичайно цінний дар для майбутньої ризикованої й практично нездійсненної місії, яка стоїть перед ними.

"Невдахи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хамелеон"

Він Піньйона йде дружина, його готуються звільнити з роботи, де він працював останні 20 років. Думки про самогубство поступово переходять від теорії до практики, і сусід-психіатр втручається у справу і пропонує Франсуа поглузувати зі співробітників. І це працює. Саме гумор починає додавати світла в цю, здавалося б, безвихідну ситуацію.

"Хамелеон": дивіться онлайн трейлер фільму

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